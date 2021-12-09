Узнаёте? Член Рийгикогу Юриген Лиги поделился спортивным снимком из прошлого

Посмотрев спортивные новости на канале ETV в среду вечером, многим могло показаться, что на мгновение в кадре появился не кто иной, как политик Юрген Лиги, только на 30 лет моложе. Оказывается, так оно и было - а именно, телезрителям показали клип с мировых островных спортивных соревнований, в которых Сааремаа стабильно участвует на протяжении многих лет.

62-летний Лиги также опубликовал воспоминание из 1991 года в Facebook, когда молодой человек участвовал в мировых островных играх. «С разрывом ахиллова сухожилия и хромая 10 000 метров», - вспоминает Лиги, который все же занял пятое место. Первое место тогда заняла Гренландия.