ВСЕ ДЕЛО В НАС ⟩ Эстонский психолог Наталья Трегубова рассказывает, как правильно надо загадывать желания в предновогодний период

Предновогодний и новогодний период - время, когда многие загадывают желания. У кого-то эти желания сбываются, а у кого-то - нет. В чем же загадка? Давайте разберёмся вместе с психологом и коучем Натальей Трегубовой.
«Обратимся к психологии. Как я обычно говорю, основываясь на своих знаниях, желания сбываются у тех, кто их сбывает! Что это значит? Это значит, что человек, во-первых, берет ответственность на себя (принимает решение и также готов к результату); а во-вторых, действует (проявляет активность)! Да-да, чтобы у вас дома появился хлеб, его нужно как минимум заказать или купить. Вы сами те волшебники, которые каждый день творят чудеса - создают свою реальность. Какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь? И здесь, как ни странно, у многих возникает ступор, - говорит Трегубова. - Вроде все вокруг загадывают желания и учат, как это правильно сделать. Но часто человек думает, а что для меня сейчас важно? И не может найти ответа.
Обратимся к классике - пирамиде потребностей Маслоу. Эту технику я даю своим клиентам на личных консультациях, поэтому она опробована не только лично мною, но и другими людьми, и работает. Отмечу важную деталь. Я всегда повторяю: ваша жизнь только про вас. Не про то, почему муж не дарит вам цветы, не про то, как заставить детей учиться, не про то, как соответствовать ожиданиям мамы. Ваша жизнь - это вы. И ваша предновогодняя пирамида желаний, давайте назовём ее так, тоже про вас. Про ваши потребности, хотелки, желания, мечты. Я предлагаю вам посмотреть на пирамиду Маслоу под другим углом.
Пирамида вам поможет структурировать свои желания, а для тех, кому совсем сложно, даст подсказку, о чем мечтать. Мы посмотрим на эту пирамиду с точки зрения качества и того, насколько вы достойны определенных моментов. Я предлагаю сейчас сфокусироваться только на 3 сферах.
Как заполнять предновогоднюю пирамиду желаний? Нарисуйте треугольник, состоящий из 3 уровней. Подпишите каждый из уровней: физиологические потребности, безопасность, любовь. Заготовьте заранее картинки, фото, или же просто нарисуйте от руки те вещи или символы, которые будут отражать для вас эти три уровня. Почему важно иметь картинки? Все просто - так мы включаем подсознание.
Но на этих картинках и фото не должно быть вас или людей, которых вы знаете. Это просто образы, какие-то отдельные элементы - например, уютный дом, тарелка экзотических фруктов, улыбающиеся люди. Наклейте по 3-4 картинки на каждую сферу. И кратко опишите, что вы хотите. Обязательно включайте эмоции. Почему? Именно так ваш мозг поймёт, что вам это важно. Пишите: «Я так счастлива быть энергичной и здоровой!», «Я обожаю свою комфортную и стильную квартиру», «Я вижу, какое у меня здоровое тело», «Я радуюсь общению с моими близкими».
Первая сфера или первый уровень - базовые физиологические потребности. Например, это сон и еда. Согласитесь, сон может быть разным. Он может быть комфортным в красивой спальне, быстрым и беспокойным на неудобной кровати. Еда может быть разной. Это может быть замороженная картошка с непонятного качества соусом, а может быть вкусный и полезный стейк со свежими овощами. Уровень вашей жизни скрыт в мелочах. На каком матраце вы спите? Во сколько вы ложитесь спать? А вам вообще приятно засыпать и просыпаться? Какую еду вы едите? Насколько вы ей наслаждаетесь? А насколько в вашей жизни присутствует качественная физическая нагрузка? То есть вы можете написать: «я всегда нахожу время на отдых и выбираю вкусные и полезные для себя блюда». Избегайте крайностей типа «всегда, никогда, никто, и тому подобные. Наша жизнь не черно-белая, она разная. И если разочек вы позволите себе гамбургер ночью, ничего не страшного случится.
Второй уровень - безопасность и здоровье. Здесь я также предлагаю вам подумать о том, что это значит для вас? Подумайте, в безопасности ли вы чувствуете себя дома и на работе, насколько качественно вы следите за своим здоровьем? Как вы заботитесь о своём теле? Например, вы можете написать: «Я знаю, что моя должность даёт мне стабильность», «Я чувствую себя в полной безопасности в своей квартире», «Я прислушиваюсь к сигналам своего тела и знаю, что лучше для него».
Третий уровень - любовь, принадлежность. Что же такое любовь? Как вы можете догадаться, у любви несколько составляющих. Я назову две основные: интерес и внимание. Если мы кого-то или что-то любим, мы всегда проявляем к этому интерес и всегда крайне внимательны по отношению к предмету своих воздыханий. Попробуйте в этом (или следующем) году сфокусироваться не только на других (семья, друзья, окружение), но и на себе. Как можно написать об этом в предновогодней пирамиде желаний? Вот так: «Мне интересно общаться с теми, кто меня окружает», «Я внимательно слушаю свои желания и делаю максимум, чтобы их исполнить», «Я делюсь позитивными эмоциями с теми, кто мне дорог».
Хотите встретить мужчину своей мечты? Приклейте в сферу «любовь» картинку счастливой пары и напишите: «я радуюсь моим отношениям», «я чувствую себя счастливой и желанной с моим мужем» или «я создаю счастливые романтические отношения».
Эта пирамида - ваша. Нарисуйте ее (желательно от руки) и уберите в ящик. Периодически доставайте ее и спрашивайте себя: а делаю ли я что-то, чтобы мои желания исполнились?
Для самых смелых хочу рассказать об ещё одной технике - интуитивного письма. Многим людям сложно ответить на вопрос, чего я хочу? Устройтесь удобно, возьмите свой любимый напиток, включите музыку, если хотите, устройте для себя приятную магическую атмосферу. Возьмите красивую ручку и блокнот, напишите: я хочу…. И дальше просто пишите. Пишите все то, что приходит на ум. Не анализируйте, не ругайте себя, не упрекайте, не бойтесь. Просто пишите. Если не знаете что писать - так и пишите: «Я хочу… я даже не знаю, чего хочу.. а хочу ли я? А что на самом деле меня зажигает?» Представьте, что вы все на самом деле знаете. Однако это знание спрятано. Техника интуитивного письма как раз помогает «вытащить» это знание наружу. Позвольте себе высказаться. Пусть на этой уйдёт столько времени, сколько нужно. Представьте, что это ваш искренний разговор с самим собой. Когда никто не слышит. И вы можете озвучить самые сокровенные, самые смелые свои мечты. Возможно, те мечты, о которых вы давно забыли. Когда вы закончите эту терапевтическую технику, я рекомендую вам поблагодарить себя. За смелость. За искренность.
Положите этот блокнот в ящик. И открывайте его каждый год. Читайте, пишите снова. Возможно, вы заметите, что какие-то мечты вы осуществили, а какие-то больше для вас не актуальны. В этом мире все возможно. Я искренне желаю всем вам, чтобы те уникальные техники, которыми я с вами поделилась, помогли вам лучше понять себя и создать ту жизнь, о которой вы мечтаете! Станьте волшебником для самого себя.
Если вы готовы к более подробной подработке и хотите узнать больше об этой методике, приходите ко мне на индивидуальные консультации.