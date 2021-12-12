ВСЕ ДЕЛО В НАС ⟩ Эстонский психолог Наталья Трегубова рассказывает, как правильно надо загадывать желания в предновогодний период

«Обратимся к психологии. Как я обычно говорю, основываясь на своих знаниях, желания сбываются у тех, кто их сбывает! Что это значит? Это значит, что человек, во-первых, берет ответственность на себя (принимает решение и также готов к результату); а во-вторых, действует (проявляет активность)! Да-да, чтобы у вас дома появился хлеб, его нужно как минимум заказать или купить. Вы сами те волшебники, которые каждый день творят чудеса - создают свою реальность. Какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь? И здесь, как ни странно, у многих возникает ступор, - говорит Трегубова. - Вроде все вокруг загадывают желания и учат, как это правильно сделать. Но часто человек думает, а что для меня сейчас важно? И не может найти ответа.

Сначала нужно нарисовать пирамидку ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Обратимся к классике - пирамиде потребностей Маслоу. Эту технику я даю своим клиентам на личных консультациях, поэтому она опробована не только лично мною, но и другими людьми, и работает. Отмечу важную деталь. Я всегда повторяю: ваша жизнь только про вас. Не про то, почему муж не дарит вам цветы, не про то, как заставить детей учиться, не про то, как соответствовать ожиданиям мамы. Ваша жизнь - это вы. И ваша предновогодняя пирамида желаний, давайте назовём ее так, тоже про вас. Про ваши потребности, хотелки, желания, мечты. Я предлагаю вам посмотреть на пирамиду Маслоу под другим углом.

Пирамида вам поможет структурировать свои желания, а для тех, кому совсем сложно, даст подсказку, о чем мечтать. Мы посмотрим на эту пирамиду с точки зрения качества и того, насколько вы достойны определенных моментов. Я предлагаю сейчас сфокусироваться только на 3 сферах.

Как заполнять предновогоднюю пирамиду желаний? Нарисуйте треугольник, состоящий из 3 уровней. Подпишите каждый из уровней: физиологические потребности, безопасность, любовь. Заготовьте заранее картинки, фото, или же просто нарисуйте от руки те вещи или символы, которые будут отражать для вас эти три уровня. Почему важно иметь картинки? Все просто - так мы включаем подсознание.

Но на этих картинках и фото не должно быть вас или людей, которых вы знаете. Это просто образы, какие-то отдельные элементы - например, уютный дом, тарелка экзотических фруктов, улыбающиеся люди. Наклейте по 3-4 картинки на каждую сферу. И кратко опишите, что вы хотите. Обязательно включайте эмоции. Почему? Именно так ваш мозг поймёт, что вам это важно. Пишите: «Я так счастлива быть энергичной и здоровой!», «Я обожаю свою комфортную и стильную квартиру», «Я вижу, какое у меня здоровое тело», «Я радуюсь общению с моими близкими».