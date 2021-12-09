Самая скандальная виолончелистка Эстонии уверена, что в нашей стране процветает сплошная несправедливость и показательный суд

В своем публикации в Instagram Сильвия Ильвес подробно рассказывает о том, что, по ее мнению, в настоящее время в Эстонии царит полная несправедливость. «Майлис Репс - мать шестерых детей - самая большая мошенница в нашем Рийгикогу. Я не одобряю мошенничества, но есть в разы более постыдные обманщики, и их следует обложить штрафами и полностью уничтожить!» - считает Ильвес.

В качестве другого примера Ильвес приводит менеджера кафе Элвиса Брауэра. «Наверное, самое «опасное» кафе в Эстонии, на видео видно полицейских, которые терроризируют людей. Варро Вооглайд, отец восьмерых детей, оказывается опасным человеком. Что вы творите?!» - с тревогой спрашивает Сильвия.

По словам виолончелистки, опасными в обществе считаются действия непривитого музыканта. «Я живу скромно, ориентируюсь на детей, стараюсь быть лучшей мамой и музыкантом - музыку уже давно не играют в больших залах, потому что деятельность непривитого музыканта опасна».