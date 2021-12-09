Что дарят близким на Новый год в разных странах мира

В каждом уголке мира на Новый год стремятся порадовать прежде всего детей, а каждый человек, независимо от возраста, мечтает получить что-то особенное. При этом в каждой стране к выбору подарка подходят по-своему.

США

Американцы существенно тратятся на рождественские и новогодние праздники. Здесь принято одаривать родных и близких дорогими вещами, одеждой и аксессуарами. В США особенно заботятся о развитии умственных способностей ребенка, поэтому родители зачастую дарят детям настольные и логические игры.

Дания

Для датчан важнее не материальные блага, а сами памятные и торжественные моменты. Поэтому здесь не тратят много времени на предпраздничный шопинг. В Новый год дети ищут подарки не под елкой, а в квартире или доме. Популярным сюрпризом является тканевая или деревянная елочка, из-за которой выглядывает тролль. Этот персонаж считается в Дании древесным духом, приносящим удачу.

Ирландия

Жители этого государства считают, что одаривать на Новый год нужно только детей, ведь в детстве этот праздник всегда ассоциируется с волшебством и чудом. Детям преподносят фигурки ангелов и святых, взрослых же презентами не балуют.

Нидерланды

В Нидерландах в зимние праздники дарят друг другу вещи, связанные с отдыхом и досугом. Это могут быть диски с любимой музыкой, альбомы для фото с путешествий или даже луковицы тюльпанов в горшочках. Дети в своей обуви обнаруживают дары волхвов – различные сладости.

Россия

В России неотъемлемой частью новогоднего подарка традиционно является сладкое угощение в самых разных проявлениях. Это сложилось в традицию еще с давних времен, когда было принято украшать елку настоящими конфетами и леденцами, и в завершении новогоднего вечера детям позволялось снять себе вкусный сюрприз с елочки.

Прекрасным дополнением к сладкому подарку станет занимательная игра, которой можно наслаждаться, как минимум, все долгие новогодние праздники: такая, как, например, конструкторы. Это универсальный подарок, который можно подобрать как для ребенка, так и для взрослого. Такой набор вызовет восхищение, будь это душевный презент самым близким, знак внимания боссу или комплимент коллеге.

Недавнее исследование показало, что среди подарков, которые можно презентовать тем, у кого все есть, также являются праздничные корзины с различным набором составляющих — от фруктов и сладостей, до косметики и других аксессуаров.