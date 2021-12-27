ВЫ ЗНАЕТЕ СЛОВА? ⟩ Главные новогодние песни из фильмов

Пять минут

Тематическая и любимая песня «Пять минут» из кинокартины «Карнавальная ночь» в исполнении неподражаемой Людмилы Гурченко. Фильм Эльдара Рязанова стал одним из самых популярных в 1956 году. Все влюбились в историю и ее героев, а саундтреки навсегда остались в памяти. Несмотря на то, что это было так давно, песню «Пять минут» до сих пор можно услышать на новогодних праздниках. Конечно, включить ее стоит в самый важный момент — перед боем новогодних курантов — и не забыть загадать желание, пишет Пятый канал.

All I want for Christmas is you

Один из самых популярных рождественских кинофильмов как в Европе, так и за ее пределами — «Реальная любовь». Маленькие истории простых жителей города. Фильм пропитан романтикой, светлой грустью и рождественским настроением. Каждый декабрь мы садимся у телевизора, чтобы попереживать за героев Хью Гранта, Киры Найтли и других. В одном из фрагментов мы слышим невероятно популярную песню All I want for Christmas is you, написанную Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасьеффом еще задолго до выхода картины.

Светлый дым

Наверное, песня «Светлый дым» не из тех, что приходит в голову одной из первых при упоминании Нового года. А ведь зря. Лирический дуэт в исполнении Гоши Куценко и Юлии Пак звучал в довольно противоречивом кинофильме о любви и трудностях жизни Василия Сигарева «Страна ОЗ». Действие происходит под Новый год. Странное знакомство и его продолжение Ленки Шабадиновой и Романа. Роль главной героини исполняет Яна Троянова, а поет в фильме женскую партию певица Юлия Пак.

Звенит январская вьюга

Вроде бы по названию, кажется, что песня зимняя. И она действительно часто ассоциируется у нас с зимним сезоном. Но все-таки если вспомнить фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», то в фрагменте во время исполнения артистки никакого снега, мороза и январской вьюги. Но все-таки это словосочетании «январская вьюга» так просит нас добавить песню в новогодний плейлист.

Песня Оксаны

В 2001 году, ровно 20 лет назад, в прокат вышел российско-украинская кинокомедия-мюзикл по мотивам книги Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Главные роли исполнили популярные артисты Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие. Съемки велись в Киеве и Петербурге. Волшебная сказка о Вакуле, Оксане и заветных черевичках стала настоящим подарком для зрителей. Многие до сих пор вспоминают этот мюзикл с улыбкой на лице.

Снег над Ленинградом