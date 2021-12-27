ВЫ ЗНАЕТЕ СЛОВА? ⟩ Главные новогодние песни из фильмов
Какие мелодии моментально вызывают новогоднее настроение?
Какие мелодии моментально вызывают новогоднее настроение?
Тематическая и любимая песня «Пять минут» из кинокартины «Карнавальная ночь» в исполнении неподражаемой Людмилы Гурченко. Фильм Эльдара Рязанова стал одним из самых популярных в 1956 году. Все влюбились в историю и ее героев, а саундтреки навсегда остались в памяти. Несмотря на то, что это было так давно, песню «Пять минут» до сих пор можно услышать на новогодних праздниках. Конечно, включить ее стоит в самый важный момент — перед боем новогодних курантов — и не забыть загадать желание, пишет Пятый канал.
All I want for Christmas is you
Один из самых популярных рождественских кинофильмов как в Европе, так и за ее пределами — «Реальная любовь». Маленькие истории простых жителей города. Фильм пропитан романтикой, светлой грустью и рождественским настроением. Каждый декабрь мы садимся у телевизора, чтобы попереживать за героев Хью Гранта, Киры Найтли и других. В одном из фрагментов мы слышим невероятно популярную песню All I want for Christmas is you, написанную Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасьеффом еще задолго до выхода картины.
Светлый дым
Наверное, песня «Светлый дым» не из тех, что приходит в голову одной из первых при упоминании Нового года. А ведь зря. Лирический дуэт в исполнении Гоши Куценко и Юлии Пак звучал в довольно противоречивом кинофильме о любви и трудностях жизни Василия Сигарева «Страна ОЗ». Действие происходит под Новый год. Странное знакомство и его продолжение Ленки Шабадиновой и Романа. Роль главной героини исполняет Яна Троянова, а поет в фильме женскую партию певица Юлия Пак.
Звенит январская вьюга
Вроде бы по названию, кажется, что песня зимняя. И она действительно часто ассоциируется у нас с зимним сезоном. Но все-таки если вспомнить фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», то в фрагменте во время исполнения артистки никакого снега, мороза и январской вьюги. Но все-таки это словосочетании «январская вьюга» так просит нас добавить песню в новогодний плейлист.
Песня Оксаны
В 2001 году, ровно 20 лет назад, в прокат вышел российско-украинская кинокомедия-мюзикл по мотивам книги Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Главные роли исполнили популярные артисты Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и многие другие. Съемки велись в Киеве и Петербурге. Волшебная сказка о Вакуле, Оксане и заветных черевичках стала настоящим подарком для зрителей. Многие до сих пор вспоминают этот мюзикл с улыбкой на лице.
Снег над Ленинградом
Ни один Новый год не обходится без оливье, шампанского, курантов, мандаринов и … «Иронии судьбы, или с Легким паром». Особенно приятно мелодию «Снег над Ленинградом» слушать жителям Петербурга, которые всегда с трепетом ожидают снега в новогоднюю ночь. Эту красивую и узнаваемую всеми музыку к культовому кинофильму написал Микаэл Таривердиев. Да и все остальные мелодии и песни в кинокартине написаны им же, человеком, очень хорошо чувствующим настроение и эмоции зрителей.
Last Christmas
Это самая популярная песня, которая звучит из каждого утюга, начиная с первого декабря. Она везде — в магазинах, в кафе, на улицах. Чаще всего мы слышим эту песню в исполнении ее автора Джорджа Майкла. Конечно, появляются различные рождественские кинокартины, в которых Last Christmas начинают звучать в исполнении самых разных популярных артистов. Например, в британо-американском фильме «Рождество на двоих» 2019 года. В нем главную роль исполняет всеми любимая Эмилия Кларк, известная мать-драконов из «Игры престолов». Эмилия в этом фильме играет роль девушки, работающей продавцом в магазине рождественских подарков. Самое ужасное — она все время должна стоять в костюме эльфа. В общем, ее героиня Кейт не самая удачливая, немного закомплексованная и потерянная. Но все меняется, когда появляется он… В одном из финальных эпизодов Кларк и исполняет заветную песню, и, кстати говоря, делает это весьма неплохо.
Invisible
Не стоит забывать и о мультфильмах. Стоит отметить испанский детский мультик «Клаус», который вышел в 2019 году. Это история, повествующая нам о происхождении мифа о Санта-Клаусе. Главный герой здесь мальчик- почтальон, который отправляется в путешествие далеко на север. И во время своей поездки он встречается с таинственным мастером, создающим новогодние игрушки… А что было дальше вы сможете узнать в один из новогодних вечеров за просмотром этого мультфильма. Абсолютно свежая и достойная кинокартина, которая заслуживает внимания. Возможно, когда-нибудь, она станет той самой рождественской классикой.
Once upon a December
В мультфильме «Анастасия» вы отправляетесь на поиски семьи вместе с последней дочкой Николая II Анастасией Романовой. Зимнее путешествие со своими сложностями, тайнами и разгадками. Великолепная картинка и музыка, написанная композитором Дэвидом Ньюманом. Интересно, что самая зимняя песня «Однажды в декабре» писалась в очень жаркие дни, и композитору и автору текста было довольно сложно фантазировать на тему зимних образов, но все же они с этим справились. Песня получилась более чем успешной и была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня».
Три белых коня
Теплое воспоминание детей 80-х — песня «Три белых коня» из телефильма «Чародеи». Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева. В фильме мы услышали ее в исполнении Ларисы Долиной. Песня, которая продолжает оставаться в сердцах слушателей и зрителей кинофильма.
А снег идет
Возможно, фильм, в котором прозвучала песня «Снег идет» не сразу вспоминает. Фильм «Карьера Димы Горина» — не самый популярный в советском кинематографе. Однако одна песня все-таки смогла захватить внимание и остаться с нами надолго. Она написана Евгением Евтушенко и Андреем Эшпаем. А в фильме ее исполнила Майя Кристалинская. После выхода картины эту песню кто только не пел. И чаще всего вспоминается версия эпатажной Жанны Агузаровой.