ОХ, ДОГОВОРИТСЯ! ⟩ Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой

«И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — рассказал артист порталу 7Дней.ru.

Киркоров назвал свое желание жениться на Пугачевой капризом. Однако позже он понял, что певица — не статуэтка в череде наград, а великая женщина. Исполнитель уверен, что многих своих целей в жизни добился, и сейчас относится к ним со спокойствием. По мнению исполнителя, идея завести детей была осознанной, а не мимолетной.

Кроме того, Киркоров хотел бы больше уделять время театральной деятельности. Он даже хотел поставить мюзикл.

«Я уже имел сценический опыт в мюзикле „Чикаго“, и сейчас у меня есть очередная идея мюзикла „Аладдин“. Мне очень нравится эта история, я хотел на свое 55-летие выйти в роли джинна, но вмешался коронавирус и разрушил мои планы», — вспомнил поп-король.

В скором времени Киркоров появится на больших экранах — певец снялся в очередном эпизоде «Елок» и «Последнем богатыре». До этого артист снимался в кино 20 лет назад в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».