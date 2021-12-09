ВОСТОРГ! ⟩ Алена Водонаева опубликовала эротическую съемку без нижнего белья
Блогер надела столь провокационное платье, что подписчики только ахнули, пишет Topnews.
Блогер надела столь провокационное платье, что подписчики только ахнули, пишет Topnews.
На видео в Instagram 39-летняя Алена позирует в весьма откровенном платье с разрезом до талии, что никак не предполагает наличие нижнего белья. Под столь откровенное платье обувь Водонаева также решила не надевать.
Фолловеры оценили сексуальность модели и ее смелость. Босая светская львица без трусов вызвала восторг у подписчиков, наиболее практичные из которых признали, что платье, конечно, прекрасно, но в таком, увы, никуда не выйдешь.