ВОСТОРГ! ⟩ Алена Водонаева опубликовала эротическую съемку без нижнего белья

Экс-звезда телешоу «Дом-2» всегда любила эпатаж и внимание поклонников. На этот раз она решила побаловать аудиторию пикантным видео.

На видео в Instagram 39-летняя Алена позирует в весьма откровенном платье с разрезом до талии, что никак не предполагает наличие нижнего белья. Под столь откровенное платье обувь Водонаева также решила не надевать.

«Спасибо всем причастным за красивую съемку», —подписала видео Алена.