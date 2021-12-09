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ВОСТОРГ! ⟩ Алена Водонаева опубликовала эротическую съемку без нижнего белья

Алена Водонаева ФОТО: Инстаграм

Блогер надела столь провокационное платье, что подписчики только ахнули, пишет Topnews.

Экс-звезда телешоу «Дом-2» всегда любила эпатаж и внимание поклонников. На этот раз она решила побаловать аудиторию пикантным видео.

На видео в Instagram 39-летняя Алена позирует в весьма откровенном платье с разрезом до талии, что никак не предполагает наличие нижнего белья. Под столь откровенное платье обувь Водонаева также решила не надевать. 

«Спасибо всем причастным за красивую съемку», —подписала видео Алена.

Фолловеры оценили сексуальность модели и ее смелость. Босая светская львица без трусов вызвала восторг у подписчиков, наиболее практичные из которых признали, что платье, конечно, прекрасно, но в таком, увы, никуда не выйдешь.

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