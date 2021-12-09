СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Моника Белуччи взорвала Интернет снимками в облегающих нарядах
Звезда по прежнему прекрасна, о чем ей и сообщили тысячи поклонников, сообщает Topnews.
Звезда по прежнему прекрасна, о чем ей и сообщили тысячи поклонников, сообщает Topnews.
57-летняя Моника позировала в нескольких образах: в трикотажном платье умеренной длины и черном облегающем. Эти сексуальные образы доказали, что киноактриса все еще прекрасна.
Публикация набрала больше 650 тысяч лайков в первые часы. Фанаты секс-символа сообщили актрисе, что она, как всегда, сногсшибательна и по-прежнему красива.