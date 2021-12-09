СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Моника Белуччи взорвала Интернет снимками в облегающих нарядах

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи нечасто балует своих поклонников новыми фотосессиями. Однако, в этот раз звезда сделала исключение, снявшись для модного журнала The Sunday Times Style в облегающем наряде и разместив результат фотосессии в Instagram.

57-летняя Моника позировала в нескольких образах: в трикотажном платье умеренной длины и черном облегающем. Эти сексуальные образы доказали, что киноактриса все еще прекрасна.