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СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Моника Белуччи взорвала Интернет снимками в облегающих нарядах

Моника Белуччи ФОТО: BEN STANSALL/AFP

Звезда по прежнему прекрасна, о чем ей и сообщили тысячи поклонников, сообщает Topnews.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи нечасто балует своих поклонников новыми фотосессиями. Однако, в этот раз звезда сделала исключение, снявшись для модного журнала The Sunday Times Style в облегающем наряде и разместив результат фотосессии в Instagram.

57-летняя Моника позировала в нескольких образах: в трикотажном платье умеренной длины и черном облегающем. Эти сексуальные образы доказали, что киноактриса все еще прекрасна.

Публикация набрала больше 650 тысяч лайков в первые часы. Фанаты секс-символа сообщили актрисе, что она, как всегда, сногсшибательна и по-прежнему красива.

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