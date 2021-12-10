ВИДЕО ⟩ Гузеева поймала невесту на обмане, и та сбежала во время записи «Давай поженимся»
На шоу «Давай поженимся» произошел скандал: жених, 37-летний Денис из Подмосковья, искал хозяйку с кротким нравом, но во время съемок одна из потенциальных невест сбежала из студии после того, как Гузеева и Сябитова вывели ее на чистую воду. 29-летняя Кристина представилась совладелицей небольшой клиники из Тольятти. Кроме того, девушка заявила, что работает онлайн-диетологом и у нее высшее медицинское образование.