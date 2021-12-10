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ВИДЕО ⟩ Гузеева поймала невесту на обмане, и та сбежала во время записи «Давай поженимся»

Лариса Гузеева и Роза Сябитова ФОТО: Instagram

На шоу «Давай поженимся» произошел скандал: жених, 37-летний Денис из Подмосковья, искал хозяйку с кротким нравом, но во время съемок одна из потенциальных невест сбежала из студии после того, как Гузеева и Сябитова вывели ее на чистую воду. 29-летняя Кристина представилась совладелицей небольшой клиники из Тольятти. Кроме того, девушка заявила, что работает онлайн-диетологом и у нее высшее медицинское образование.

Выражение лица Кристины изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у нее, какое у девушки образование. По взгляду было видно, что вопрос поставил ее в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза. Когда «диетолог» поняла, что дело пахнет жареным, она тут же заявила, что дальше на эту тему она общаться не будет, и попросила редакторов шоу вырезать подрывающий ее авторитет момент, пишет Life.ru.

Когда выпуск от 6 декабря опубликовали на официальном ютуб-канале «Давай поженимся!», отрывок с разоблачением тут же стал вирусным. Кто-то даже опубликовал его в TikTok. Меньше чем через сутки видео посмотрели больше трех миллионов раз. Кристине пришлось объясняться за свой провал на шоу. Правда, едва ли это у нее получилось. Девушка заявила, что у нее девять классов церковно-приходской школы и все же она «сертифицированный диетолог». А всем хейтерам она посоветовала «успокоиться».

@kolycka556 #давайпоженимся ♬ оригинальный звук - kolycka556
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