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ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Видео: сколько сейчас стоит приготовить яичницу или принять ванну?

Мощность обычной плиты — две тысяч ватт. На ней можно пожарить яйцо минут за пять. Если сейчас электричество стоит 439.69 евро за мегаватт-час, то во сколько же обойдется нам яичница?

По словам Карла Кулля, руководителя проектов TalTech Smagrinet, пожарить яйцо стоит 5-10 центов. «Год назад было в десять раз дешевле», - говорит Кулль. Эксперт предлагает жарить сразу несколько яиц, чтобы было выгоднее.

А сколько стоит принять ванну, если у вас установлен электробойлер?

«Это может вам обойтись от 50 центов до одного евро», - говорит Кулль. То есть, в месяц у вас может набежать 30-40 евро на одного человека.

А электрический радиатор мощностью в две тысячи ватт вообще обойдется вам в 1-1.50 евро в час!

«Больше всего энергии потребляют те приборы, которые быстро нагреваются, например: чайник, кофемашина, плита, но их мы обычно используем не слишком долго», - говорит Кулль.

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