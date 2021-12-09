ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Видео: сколько сейчас стоит приготовить яичницу или принять ванну?

По словам Карла Кулля, руководителя проектов TalTech Smagrinet, пожарить яйцо стоит 5-10 центов. «Год назад было в десять раз дешевле», - говорит Кулль. Эксперт предлагает жарить сразу несколько яиц, чтобы было выгоднее.

А сколько стоит принять ванну, если у вас установлен электробойлер?

«Это может вам обойтись от 50 центов до одного евро», - говорит Кулль. То есть, в месяц у вас может набежать 30-40 евро на одного человека.

А электрический радиатор мощностью в две тысячи ватт вообще обойдется вам в 1-1.50 евро в час!