Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 декабря

Овен

Неблагоприятный в физическом плане день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем: травма или эмоциональный стресс. Контролируйте свои эмоции. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами – действуйте только проверенными способами. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву – признак приближающейся опасности.

Телец

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Старайтесь проявлять мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем.

Близнецы

Сегодня вам грозят недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами. Во второй половине дня вероятны романтическая встреча или новое знакомство.

Рак

Жизненный потенциал снижен. Неблагоприятное расположение звезд может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это касается мужчин-Раков. Сегодня вы можете почувствовать головные боли, боли в коленных суставах. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваши упрямство и нежелание следовать советам врача могут придать болезни затяжной характер.

Лев

Тяжелый и опасный день. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Накопившиеся проблемы потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Запаситесь терпением до более благоприятного периода.

Дева

Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на состоянии дел. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Мужчинам-Девам не следует начинать новые дела, работать с документами, быстро ездить. Вероятны осложнения в личной жизни или любовные разочарования. Вам нужно справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Весы

День символизирует переоценку ценностей. У многих Весов появится желание избавиться от ненужного общения. Было бы неплохо разобраться в себе и в отношениях с окружающими, правильнее выстроить систему ценностей, избавиться от накопившегося негатива.

Скорпион

Для многих Скорпионов сегодня будет характерна устойчивость и умение маневрировать, дисциплина и контроль над эмоциями. В критических ситуациях это поможет избежать разногласий и скандалов с родственниками. Семейная гармония в ваших руках, и главное ее условие - ваше безупречное поведение.

Стрелец

День символизирует выбор. Сегодня многие Стрельцы окажутся перед выбором между долгом и удовольствием. Выбирайте! Если проявите твердое намерение уложиться в бюджет, имеет смысл уединиться на даче и насладиться отдыхом. В этом случае бюджет, конечно, обретет равновесие, но интересное знакомство с перспективным финалом вы явно упустите.

Козерог

В этот период раскрываются новые перспективы и новые неожиданные возможности, обусловленные сотрудничеством и появлением новых друзей. Путешествие сулит не только определенную выгоду, но также поможет укрепить пошатнувшееся здоровье и подарит интересную встречу. Сейчас для вас будет очень полезно путешествие, смена обстановки успокоит нервы, развлечение даст пищу фантазии и уму.

Водолей

Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Большинство Водолеев будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.

Рыбы