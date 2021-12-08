ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Вышедшая замуж эстонская королева фитнеса показала шикарные изгибы своей фигуры

Кайса Абнер, фитнес-спортсменка и блогер, вышла замуж 21 июля за бодибилдера Райго Кууснымма. Теперь, спустя более четырех месяцев после свадьбы, пара живет в Таиланде и наслаждается местным климатом!

Очень ярко это иллюстрируют фото, которыми фитнес-красотка поделилась со своими подписчиками в Instagram. Кайса позирует на пляже Най Харн в черном бикини!

В конце июля Кайса сообщила в соцсетях, что, конечно, быть замужем - это очень необычное чувство. «Ничего не изменилось, но в то же время изменилось очень многое», - пояснила она.

По словам Кайсы, она никогда особо не верила, что подписи на бумаге скрепят кого-то или иным образом передадут определенные права друг другу. «Однако отношения меняются, когда два человека искренне позволяют друг другу быть бок о бок и поддерживать друг друга. Навсегда», - подумала фитнес-красотка.