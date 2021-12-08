ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА ⟩ Такой умопомрачительной роскоши вы еще не видели: гала-ужин в честь 20-летия журнала GQ собрал самых сексуальных и богатых
В московском отеле «Метрополь» состоялся гала-ужин, посвященный двадцатилетию российского GQ. Гостями торжественного мероприятия стали Юлия Пересильд, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Константин Эрнст, Николай Цискаридзе, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Алеся Кафельникова, Екатерина Варнава, Яна Рудковская, Тимати, Ян Гэ, Агата Муцениеце и многие другие.