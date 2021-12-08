Экстремально похудевшая Варнава и неожиданно похорошевшая Собчак: кто пришел на гала-ужин в честь 20-летия журнала GQ

В последнее время Ксения Собчак удивляет поклонников стильными образами. Недавний выход 40-летней телеведущей не стал исключением. На красной дорожке она появилась в пиджаке и юбке-карандаш, строгость которых разбавили пайетки, а также короткий топ. «Шикарно выглядите»; «Вы так прекрасны, глаз не оторвать», — пишут восхищенные поклонники, пишет Starhit.ru.

Особое внимание в этот вечер привлекла и 36-летняя Екатерина Варнава. Артистка всегда могла похвастаться аппетитными формами, однако в 2018-ом решила сесть на жесткую диету. Звезде удалось тогда сбросить 20 лишних килограммов, и с тех пор продолжает таять на глазах. Екатерина признается: у нее попросту нет времени на кулинарные изыски. Сейчас она попросту нарасхват: выступает в собственно кабаре-шоу, играет в спектаклях…

К слову, на мероприятие Варнава пришла без возлюбленного Александра Молочникова. Без второй половинки в этот вечер был и 38-летний Тимати. Его новоиспеченная девушка живет в Киеве, а с рэпером пересекается чаще на Мальдивах. Составить компанию музыканту решила 23-летняя Алеся Кафельникова, которая, к слову, недавно стала матерью и уже может похвастаться роскошной формой. Крути карусель!

В одиночестве была и 32-летняя Агата Муцениеце, впрочем, ее это нисколько не огорчало. Актриса выглядела великолепно в белоснежном платье с открытой спиной. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы хозяйки, приведя ее в полный восторг. «Посмотрите, какая я красивая», — хвасталась она подписчикам. Фото Агаты и других звезд смотрите ЗДЕСЬ!