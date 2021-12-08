Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

В этот, безусловно удачный, день вы будете действовать с полным сознанием собственной правоты и творческой силы. Общий оптимистичный настрой позволит вам почти не заметить барьеров на пути. Апрельские Овны станут настоящими баловнями судьбы. Но даже им предстоит одним махом преодолеть серьезное препятствие. Таковым может оказаться идейная борьба с авторитетным мнением, официальным лицом, либо необходимость отказаться от собственных правил, преобразовать их, улучшить, дотянуть до нужного уровня. Решая профессиональные, деловые задачи, не пренебрегайте нравственной стороной вопроса.

Телец

Для срочной работы, связанной с таинственностью, закрытостью или благотворительностью, выбирайте первую половину дня. Для обработки информации, проведения обсуждений, закрытых встреч, дистанционных переговоров, а также для уединенного размышления больше подойдет время после полудня. Вероятнее всего, вопрос, который привлечет ваше внимание, не потерпит отлагательств и будет иметь принципиальную важность. Соответственно, минуты или часы, которые вы затратите на обдумывание, не станут напрасной жертвой. Попутно интуиция подскажет вам альтернативный путь к цели.

Близнецы

Взаимопонимание с другими людьми на уровне идей, а также согласованность действий с ними помогут вам смотреть в будущее весьма смело. В вашей голове будут роиться планы по улучшению своего финансового положения и жилищных условий, по поводу расширения личных возможностей и круга знакомств. Это удачное время для учебы, делового общения, выяснения принципиальных моментов с коллегами по работе. При этом в неком существенном вопросе придется рассчитывать лишь на собственные силы, а если вы надеялись на спонсорскую поддержку, то заново обосновать свои намерения перед партнерами.

Рак

Постарайтесь не сидеть на месте, не будьте пассивны. День предоставляет вам массу возможностей для быстрого достижения текущих целей и обещает стать богатым на события и информацию. Разбирайтесь с любыми производственными, служебными, карьерными вопросами, которые вас волнуют, являются для вас жизненно важными. Поискав совсем немного, вы обязательно найдете человека, способного прояснить ваши сомнения, избавить от надуманных страхов, свести с другими нужными людьми. Активные мероприятия, направленные на поддержание здоровья и приобретение рабочей формы, будут иметь успех.

Лев

Смело соединяйте отдых и увеселительные мероприятия с активным общением, физической подвижностью, либо расширением кругозора. Любые занятия в игровой форме будут полезны и увлекательны. Это прекрасный день для родителей и педагогов. Удачным будет выбор учителя (наставника, тренера) для ребенка, выбор ВУЗа, посещение подготовительных курсов, приобретение турпутевки. Вдохновенная творческая и литературная деятельность принесет вам успех. Неожиданности, новшества воспримутся легко и не покажутся непреодолимой преградой на пути к тому, что доставляет вам радость.

Дева