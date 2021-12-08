С УМА СОЙТИ! ⟩ Вашей зарплаты хватит? Сколько стоит участие в передаче «Модный приговор»

Премьера телешоу состоялась 14 лет назад и оно до сих пор не утратило своей популярности, ведь тема моды остается актуальной во все времена. «Следовать моде смешно, а не следовать — глупо», - гласит девиз передачи.

Кто придумал «Модный приговор»

По слухам, идея создания «Модного приговора» принадлежит Эвелине Хромченко. В своих интервью она неоднократно упоминала о том, что с самого детства, встречая на улице неправильно, с ее точки зрения, одетых женщин, мысленно переодевала их, превращая «лягушек» в прекрасных «принцесс».

По другой версии, мысль о создании такого шоу пришла в голову кому-то из продюсеров после просмотра программы аналогичной направленности на иностранном канале.

Преобразиться и получить три комплекта вещей за 13% от стоимости

Попасть на «Модный приговор» не так уж просто, ведь желающих выстраивается огромная очередь.

Рассказать свою историю и записаться на собеседование можно на официальном сайте проекта. Если кандидатура понравится организаторам, участницу пригласят на встречу и далее начнется процесс съемки, растянутый на несколько дней. Счастливицу заставляют привезти с полсотни вещей из личного гардероба, она ходит по магазинам со стилистами, затем участвует непосредственно в съемке модного суда.

Многие интересуются, правда ли, что героини проекта абсолютно бесплатно получают вещи на сумму около 50-60 тысяч рублей (600-720 евро по нынешнему курсу). Да, это правда. Однако через некоторое время любительница преображений должна заплатить налог - 13 процентов от этой суммы, что, впрочем, не так уж и много.

Были случаи, когда стилисты проигрывали

Да, такие случаи, хоть и редко, но всё же имели место на проекте. Вспомним, к примеру, «Дело о женщине с особенностями», когда за выбор героини Анжелы Вишневской проголосовали 70% присутствующих в зале, а стилистам досталось лишь 30%.

В 2016 году 36-летний библиотекарь Валерия Луканина так же разгромила стилистов: 66% против 34%. Записи выпусков, в которых участвовали эти девушки, вы можете посмотреть ниже.

Есть ли аналоги у этой передачи

Передачи, смысл которых - преображение, появлялись и на нашем телевидении, и за рубежом. У нас это программа «Снимите это немедленно», выходившая на канале СТС более 10 лет, начиная с 2004 года. Вели ее Таша Строгая и Наталья Стефаненко.

Похожее телешоу показывают и в Германии, оно называется «Королева шоппинга» (Shopping Queen). С понедельника по пятницу пять женщин, проживающих в одном городе, получают по 500 евро и должны на них купить себе одежду по теме, которую в начале недели озвучивает ведущий эту программу дизайнер.