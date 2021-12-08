СВЕРШИЛОСЬ? ⟩ Елизавета II передает власть принцу Чарльзу

Минувшей весной скончался супруг Елизаветы II. Принц Филипп не дожил до своего столетия всего несколько месяцев. Смерть члена королевской семьи потрясла всю страну и, конечно, его родственников. Особенно тяжело пришлось правительнице Великобритании. Елизавета несколько дней провела в больнице. Общественность переживает за состояние королевы, ведь она и сама в преклонном возрасте — весной ей исполнилось 95 лет.

В последнее время монархиня реже выходит в свет, передавая свои обязанности родственникам. Этот факт заставил многих переживать и за судьбу страны. Впрочем, историк Эд Оуэнс уверяет, что на этот счет можно быть спокойным.

Смерть королевы не вызовет кризиса в семье. Символическая передача власти Чарльзу уже началась. Принц часто подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II,

— заявил он.

Тем не менее, говорят, что с уходом правительницы Великобритания может потерять влияние в странах Содружества. Так, например, в прошлом месяце Барбадос объявил о независимости от британской короны. Принцу Чарльзу пришлось смиренно принять решение граждан.

Создание новой республики — это новое начало. Жители этого острова с необычайной стойкостью проложили свой путь из самых мрачных дней нашего прошлого, ужасающего и жестокого рабства, которое навсегда запятнало нашу историю,