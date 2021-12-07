ФОТО ⟩ Шок-контент: полностью голый стриптизер Марко прогулялся по Тарту
Легендарный стриптизер Марко не боится холода: мужчина сбросил всю свою одежду и отправился наслаждаться заснеженными улочками Тарту!
Легендарный стриптизер Марко не боится холода: мужчина сбросил всю свою одежду и отправился наслаждаться заснеженными улочками Тарту!
Стриптизер прихватил с собой ананас, которым прикрыл самые интимные части тела. Марко сказал Elu24, что на самом деле планировал прикрыться страусиным яйцом, но, к сожалению, в магазинах все яйца раскупили.
«В последнее время в Тарту слишком тихо, надо его встряхнуть!» - объяснил свое поведение артист.
Смотрите сами!