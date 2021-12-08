Старуха с косой за дверью: какие ощущения и перемены в поведении указывают на скорую смерть

За последний месяц из жизни ушли великие артисты и музыканты, смерть которых, казалось бы, ничто не предвещало. Но чувствовали ли они сами скорый уход? Музыкант и поэт Александр Градский за месяц до смерти наконец женился на возлюбленной, с которой прожил 17 лет. Режиссер Марк Рудинштейн незадолго до смерти примирился с давним соперником, журналистом Денисом Сорокиным.

Говорят, что предстоящую смерть можно ощутить на кончиках пальцев. По словам эксперта, многие люди действительно предчувствуют свою смерть, причем чаще всего это происходит бессознательно и объяснить это наукой практически невозможно.

«В чем это проявляется? Человеку хочется увидеть не просто старых друзей, а друзей детства или посетить свою малую родину, походить по улицам. Появляется ностальгия по самому раннему детству. Хочется думать об ушедших людях, о своих друзьях и родных. Накатывают вдруг философские размышления о бренности бытия. Человек начинает задумываться о вечном», — объяснила таролог.

Не исключены случаи, которые в обычной ситуации были бы почти невозможны. Например, человек неожиданно может вспомнить о давнем знакомом, которого не видел 20-30 лет — и на него накатывает острое желание повидать приятеля, помириться, отдать моральный долг.

«Это же касается юридических и финансовых дел. Люди, предчувствующие смерть, начинают судорожно писать или переписывать завещание. Задумываются над погашением долгов, кредитов, ипотеки», — сказала Абравитова.