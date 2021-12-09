Желанный и беспроигрышный новогодний подарок для женщины - золотое кольцо с бриллиантом. И выбор таких ювелирных изделий в Таллинне грандиозен. Но как выбрать настоящий бриллиант, чтобы не разочаровать любимую и не потратить деньги впустую?

О том, как надо покупать бриллианты, рассказывает директор ювелирного бутика Hearts Fine Jewellery Мария Шевченко.

- Кольца с бриллиантами имеют разную цену. В чем разница между дешевыми изделиями и дорогими?

- Есть бриллианты высокого качества и не очень. Безусловно, они отличатся по весу. 1 карат - это вес, а не размер, как многие полагают. Но даже у нас мы неоднократно встречались с подделками в самых разных вариантах. Это, например, муассониты - самые популярные «дублеры» бриллиантов. Однокаратный качественный бриллиант стоит 10 000-15 000 евро, а муассонит можно купить за 50 евро.

В международных лабораториях на бриллиант наносят специальный номер – это лазерная татуировка. Дальше все просто: заходишь на сайт gia.edu, вбиваешь номер – проверяешь. ФОТО: личный архив

- Они отличаются по внешнему виду?

- Даже профессионал может задуматься. Сегодня производят подделки высочайшего качества, и нужна специальная аппаратура, чтобы распознать фальшивку. Покупка изделий с бриллиантами - очень серьезный вопрос. Мы всегда советуем подходить к вопросу аккуратно.

Нужно смотреть, какой сопроводительный сертификат идет к покупке. Самым надежным считается сертификат Геммологического инстиута Америки - GIA, и все остальные ювелирные дома мира используют эту систему.

Самые лучшие друзья девушек? Ответ не меняется столетиями. Бриллианты. ФОТО: личный архив

- Может ли кольцо с настоящим бриллиантом стоить 500 евро?

- Может. Это будет маленький природный камень, но может быть и подделка, если это крупный камень. Проверяйте номер на бриллианте, зайдите на сайт gia.edu и посмотрите, есть ли компания, где вы покупаете камень, в списке партнеров, узнайте, является ли фирма, где вы покупаете бриллиант, членом международной биржи Rapaport, и, конечно, важно, сколько лет компании-производителю. Биржа рекомендует доверять компаниям, которым не меньше 20 лет.

- Можно ли в домашних условиях проверить, настоящий ли у меня бриллиант? В Интернете полно советов.

- Нельзя. Технический прогресс шагает семимильными шагами, и нужна специальная техника. Совет "положите бриллиант в воду, и он должен пропасть" не работает. Не трите камень наждачной бумагой - можете столкнуться с муассанитом.

Огранка single cut отличается количеством граней: от 16 до 18. В современной мире ювелиры чаще делают 17 граней. Single cut стала "матерью" современной полной огранки бриллиантов, под которой подразумевается круглый камень с 57 гранями. Но если камень маленький, то выгоднее придать ему именно 17 граней, а не 57. При таком размере бриллианта мало кто заметит разницу, а работа сразу упрощается, не говоря уже о значительном снижении цены.

- Как подсчитать грани?

- Это должно быть указано в серификате.

- Как обманывают покупателей?

- Можно выдать ему не отражающий действительность сертификат на камень. В мире полно компаний, выдающих сертификаты на драгоценные камни. Но даже при честно составленном сертификате покупатель может не обратить внимания на некоторые характеристики, из-за которых камень проигрывает в цене, например, на такую пометку, как Unusual cut (необычная огранка). За этим безобидным на первый взгляд термином скрывается достаточно серьезный дефект.

Еще один вариант, так называемый Glass field – бриллианты с наполнителем. Производитель выскабливает внутренность натурального бриллианта с каким-то дефектом и набивает дыру стекловидным веществом. На глаз отличить такой камень от настоящего невозможно, более того, проверка тестером верхней части подтвердит, что у вас настоящий бриллиант. Но стоит ли говорить, что реальная цена таких высверленных камней стремится к нулю? Такие «бриллианты» продаются и в Таллинне, и вы можете купить крупный камень, но реально он не будет стоить ничего.

Еще добавляют камню интенсивность цвета, и получается совсем не то, за что вы заплатили. Также камень может быть бриллиантом, но неправильной огранки, и вы не получите нужное сияние.

- Что такое осколок бриллианта или бриллиантовая крошка?

- Нет таких терминов. Даже самый малый бриллиант - это правильно ограненный бриллиант.

Бриллиант – это обработанный природный алмаз. Мы без ума от холодного сияния камня. Мужчины, зная наши слабости, выбирают уникальные экземпляры. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

- Сколько должно стоить кольцо с бриллиантом, чтобы оно было инвестицией?