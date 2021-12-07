12 актеров российского кино, которые станут звездами

Некоторые из них пока мало знакомы зрителям, другие уже успели запомниться участием в нашумевших проектах, пишет RUS TVNET .

Также «Кинопоиск» представил небольшой фильм, в котором 12 героев откровенно и искренне рассказали о том, каково это - быть молодым актером, когда тебе за сорок, что значит быть звездой, какие роли они мечтают сыграть и считают ли свою профессию священной.