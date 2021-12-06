ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Проституция в интернете: за вечер с эстонской девушкой мужчины готовы платить четырехзначные суммы

Например, в 2005 году, по данным полиции, в Таллинне было не менее 17 публичных домов, которые были официально зарегистрированы как жилые дома, бары или танцевальные студии. Кроме того, на тот момент проститутки работали примерно в 50 квартирах Таллинна. В том же году Postimees написал, что, по оценкам полиции, в Эстонии почти 2 000 проституток, большинство из которых работают в столице. В то время по социальным и экономическим причинам многие проститутки были из Ида-Вирумаа.
Однако то, что происходит в квартирах, не всегда является незаконным - если женщина продает свое тело дома, она не нарушает закон. Наказуемые законом действия включают подстрекательство несовершеннолетнего к проституции, пособничество, а также содействие незаконной деятельности и посредничество в проституции.