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ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Проституция в интернете: за вечер с эстонской девушкой мужчины готовы платить четырехзначные суммы

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock/ Kuvatõmmised

К настоящему времени в Эстонии закрылась львиная доля публичных домов. Но где же теперь покупать секс? Репортер портала Elu24 зарегистрировалась на одном сайте для взрослых, представившись 22-летней голубоглазой блондинкой. За час девушка получила 114 сообщений.

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Например, в 2005 году, по данным полиции, в Таллинне было не менее 17 публичных домов, которые были официально зарегистрированы как жилые дома, бары или танцевальные студии. Кроме того, на тот момент проститутки работали примерно в 50 квартирах Таллинна. В том же году Postimees написал, что, по оценкам полиции, в Эстонии почти 2 000 проституток, большинство из которых работают в столице. В то время по социальным и экономическим причинам многие проститутки были из Ида-Вирумаа.

Однако то, что происходит в квартирах, не всегда является незаконным - если женщина продает свое тело дома, она не нарушает закон. Наказуемые законом действия включают подстрекательство несовершеннолетнего к проституции, пособничество, а также содействие незаконной деятельности и посредничество в проституции.

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