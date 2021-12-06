ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Проституция в интернете: за вечер с эстонской девушкой мужчины готовы платить четырехзначные суммы

Например, в 2005 году, по данным полиции, в Таллинне было не менее 17 публичных домов, которые были официально зарегистрированы как жилые дома, бары или танцевальные студии. Кроме того, на тот момент проститутки работали примерно в 50 квартирах Таллинна. В том же году Postimees написал, что, по оценкам полиции, в Эстонии почти 2 000 проституток, большинство из которых работают в столице. В то время по социальным и экономическим причинам многие проститутки были из Ида-Вирумаа.