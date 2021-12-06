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ВИДЕО ⟩ Хотите самую красивую елку? Отправляйтесь в лес и срубите ее сами

Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) уже не первый год предлагает всем желающим самим принести новогоднюю елку прямо из леса к себе домой.

Карта государственных лесов ФОТО: скриншот

Мы ознакомились с правилами кампании на сайте rmk.ee/jolka, выяснили, где находится государственный лес, и вместе со специалистом по коммуникациям RMK Мариной Полтавцевой отправились искать рождественскую елку для нашей редакции.

Для того чтобы точно быть уверенным, что вы находитесь в государственном лесу, скачайте на свой смартфон приложение RMK Loodusega koos. На карте государственные леса выделены темно-зеленым цветом, и на этих территориях можно выбрать рождественскую ель. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов, там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца. Синим цветом на карте отмечены линии электропередачи.

Цена рождественской ели зависит от ее высоты. За выбранную в лесу ель можно заплатить предварительно по интернет-банку или прямо на месте по мобильному телефону. После оплаты можно приступать к спиливанию ели.

На поиски елочки у нас ушло всего лишь около получаса. При выборе понравившейся елки нужно учитывать, что:

  • рождественскую ель можно срубить только там, где у нее нет возможности достичь возраста спелости: на обочинах дорог и канав, под линиями электропередач и в старом лесу.
  • Рубка елей запрещена в местах молодых насаждений, то есть там, где они целенаправленно высажены человеком.
  • Рубка рождественских елей запрещена на охранных территориях, которые обозначены соответствующими табличками.
  • Выбирая елку под линиями электропередачи, следите за тем, чтобы расстояние между верхушкой дерева и линиями электропередачи составляло не менее трех метров.

Где можно рубить ель, сколько это стоит и какие нюансы следует учитывать, вы узнаете из нашего видео!

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