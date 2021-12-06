ВИДЕО ⟩ Хотите самую красивую елку? Отправляйтесь в лес и срубите ее сами

Карта государственных лесов ФОТО: скриншот

Мы ознакомились с правилами кампании на сайте rmk.ee/jolka, выяснили, где находится государственный лес, и вместе со специалистом по коммуникациям RMK Мариной Полтавцевой отправились искать рождественскую елку для нашей редакции.

Для того чтобы точно быть уверенным, что вы находитесь в государственном лесу, скачайте на свой смартфон приложение RMK Loodusega koos. На карте государственные леса выделены темно-зеленым цветом, и на этих территориях можно выбрать рождественскую ель. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов, там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца. Синим цветом на карте отмечены линии электропередачи.

Цена рождественской ели зависит от ее высоты. За выбранную в лесу ель можно заплатить предварительно по интернет-банку или прямо на месте по мобильному телефону. После оплаты можно приступать к спиливанию ели.

На поиски елочки у нас ушло всего лишь около получаса. При выборе понравившейся елки нужно учитывать, что:

рождественскую ель можно срубить только там, где у нее нет возможности достичь возраста спелости: на обочинах дорог и канав, под линиями электропередач и в старом лесу.

Рубка елей запрещена в местах молодых насаждений, то есть там, где они целенаправленно высажены человеком.

Рубка рождественских елей запрещена на охранных территориях, которые обозначены соответствующими табличками.

Выбирая елку под линиями электропередачи, следите за тем, чтобы расстояние между верхушкой дерева и линиями электропередачи составляло не менее трех метров.