ВИДЕО ⟩ Хотите самую красивую елку? Отправляйтесь в лес и срубите ее сами
Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) уже не первый год предлагает всем желающим самим принести новогоднюю елку прямо из леса к себе домой.
Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) уже не первый год предлагает всем желающим самим принести новогоднюю елку прямо из леса к себе домой.
Мы ознакомились с правилами кампании на сайте rmk.ee/jolka, выяснили, где находится государственный лес, и вместе со специалистом по коммуникациям RMK Мариной Полтавцевой отправились искать рождественскую елку для нашей редакции.
Для того чтобы точно быть уверенным, что вы находитесь в государственном лесу, скачайте на свой смартфон приложение RMK Loodusega koos. На карте государственные леса выделены темно-зеленым цветом, и на этих территориях можно выбрать рождественскую ель. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов, там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца. Синим цветом на карте отмечены линии электропередачи.
Цена рождественской ели зависит от ее высоты. За выбранную в лесу ель можно заплатить предварительно по интернет-банку или прямо на месте по мобильному телефону. После оплаты можно приступать к спиливанию ели.
На поиски елочки у нас ушло всего лишь около получаса. При выборе понравившейся елки нужно учитывать, что:
Где можно рубить ель, сколько это стоит и какие нюансы следует учитывать, вы узнаете из нашего видео!