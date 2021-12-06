Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака
В первой половине дня лучше заниматься текущими или личными делами. Для новых инициатив хороший момент настанет после 15 часов.
В первой половине дня лучше заниматься текущими или личными делами. Для новых инициатив хороший момент настанет после 15 часов.
Овен
Не исключено, что сегодня вы получите значительную сумму, скорее всего, как оплату ваших новаторских достижений. Сейчас у вас должно быть достаточно и денег, и сил, чтобы воплотить в жизнь свои представления об удобном жилье. Можно начинать преобразования в собственном жилище и в семье. Запланируйте на это время начало ремонта — не только косметического, но и капитального.
Телец
Сегодня Тельцы могут отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные усилия добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. Опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.
Близнецы
Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути. Постарайтесь не совершать финансовых операций и не делайте покупок, если они не были спланированы заранее.
Рак
Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.
Лев
День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Сон исполнится, если снился раньше дважды.
Дева
Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня – обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.
Весы
Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.
Скорпион
Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Скорпионов. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Скорпионам следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.
Стрелец
Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Правда, эти меры не слишком одобрит ваше окружение, но пусть вас это не останавливает – доверьтесь интуиции.
Козерог
День может оказаться противоречивым. В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается регресс. Выгода возможна только от начатых дел – любые начинания обречены на провал. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности – вероятны ссоры вплоть до полного разрыва отношений. Сон может оказаться вещим и исполниться через четыре дня.
Водолей
Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в творчестве, в работе вас ждет успех. А вот в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.
Рыбы
Неблагоприятный день – день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности, vedmochka.net.