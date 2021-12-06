ФОТО ⟩ Кто ответит? Ночью со свежей могилы исчезли все цветы

По словам читателя, пожелавшего остаться неизвестным, он сильно испугался, когда заметил, что могила недавно похороненного близкого человека осталась без цветов. Хотя мужчина думал, что их могли забрать продавцы цветов на кладбище, по словам представителя кладбища Метсакальмисту, это не так.

Представитель кладбища Метсакальмисту подтверждает, что рядом с кладбищем торгуют постоянные и надежные продавцы, которые сейчас продают только цветы в горшках. «Вообще, возле кладбища есть козы! Я знаю, что в прошлом году возникла подобная проблема, когда человек сказал, что цветы исчезли», - вспоминает она.

С могилы пропали все цветы. ФОТО: Erakogu

«В пятницу на кладбище уже было много козьих следов. Козы срезают цветы зубами, когда едят их. Они не едят венки или искусственные цветы», - объясняет она.

По словам представителя кладбища, в прошлом году они столкнулись с такой же проблемой. «И когда мы сажали цветы весной, нам приходилось посыпать их кровяным порошком или чем-то в этом роде, чтобы они не ели их».