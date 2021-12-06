ЖДЁТЕ? ⟩ Появился тизер спецэпизода «Гарри Поттера» с получающими письма из Хогвардса героями

В ролике, хронометраж которого меньше минуты, показано, как Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) получают письма из Хогвартса, Марк Уильямс (Артур Уизли) едет в Хогвартс-экспрессе, а некоторые другие актеры читают «Ежедневный пророк» или спешат на поезд до школы чародейства и волшебства.