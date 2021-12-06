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ЖДЁТЕ? ⟩ Появился тизер спецэпизода «Гарри Поттера» с получающими письма из Хогвардса героями

Гарри Поттер ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Трудно поверить, но уже прошло двадцать лет с того момента, как на экраны вышел первый фильм о юном волшебнике Гарри Поттере, пишет Телепрограмма.

Невероятно популярная сага получила свое второе рождение в канун юбилея.

В официальном канале HBO Max на YouTube появился новый тизер спецэпизода «Гарри Поттера».

В ролике, хронометраж которого меньше минуты, показано, как Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) получают письма из Хогвартса, Марк Уильямс (Артур Уизли) едет в Хогвартс-экспрессе, а некоторые другие актеры читают «Ежедневный пророк» или спешат на поезд до школы чародейства и волшебства.

Премьера самого спецэпизода состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

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