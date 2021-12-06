Гороскоп на 6 декабря: избегайте спешки!

Положение планет во второй половине этого дня менее благоприятно. Не исключены сложности с выражением своих мыслей, невозможность высказать свое мнение или полное его игнорирование теми, до кого оно должно было бы быть доведено. В этот период стоит сохранять оптимизм, это поможет пережить негативный и довольно сложный период без значительных переживаний, пишет Dvorec.ru.

Овен

Необходимость прислушиваться к мнению других людей может раздражать вас, но этого не избежать. Вы можете достичь успеха в адаптации к незнакомым условиям, вопреки своей неинформированности (например, недостаточному знанию иностранного языка). Ваш экзаменатор или шеф способен сменить гнев на милость и перестать мучить вас придирками. Размышления о ходе значимых переговоров и вашей креативной роли в них в конце концов вселят в вас оптимизм. Утром возможно внезапное событие в домашней жизни, благодаря которому изменится направление ваших мыслей, либо вы отправитесь по другому маршруту.

Телец

Мучительные размышления о ценности своего партнерства, а также о своем финансовом положении закончатся для вас положительно. Выход или утешение вы найдете благодаря поддержке друзей, либо при помощи собственной интуиции (она обнадежит вас там, где уже совершенно отчаялся разум). Многие страхи, опасения, возникшие в результате совместной работы с партнерами или в процессе наблюдения за их действиями, исчезнут, даже если не получат внятного логического объяснения. Тельцам, родившимся в середине мая, судьба подарит дополнительную уверенность в себе, своем обаянии, авторитете, перспективах.

Близнецы

Сколько бы вы ни спорили со своими партнерами, именно благодаря им вы в конце концов получите счастливую возможность исправить положение, избавиться от сомнений и ограничений. Если они так и не услышали ваших слов, аргументов, претензий, то все же им хочется остаться в ваших глазах снисходительными, щедрыми, благородными людьми. Вам легко могут простить резкое слово, за чрезмерную самоуверенность или за некомпетентность. Ближе к вечеру вы будете склонны считать, что переживания, напряженные выяснения отношений все же пошли на пользу вашим планам (и доходам).

Рак

В течение дня вы сумеете справиться с большинством свалившихся на вас забот. Вера в любовь, понимание, в благородство других людей вновь вернется к вам. Это возможно даже в том случае, если на словах вы так и не достигнете взаимно удовлетворяющего соглашения (например, разойдетесь в мнениях по важному вопросу, но в итоге мирно останетесь каждый при своих убеждениях). Все это позволит вам почувствовать себя намного лучше. Благоприятное событие, связанное с домашней ситуацией, семейной жизнью, службой или лечением, особенно вдохновит Раков, родившихся в середине июля.

Лев