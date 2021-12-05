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ФОТО! ⟩ «Любит балет и умеет варить пельмени»: сыну Регины Тодоренко исполнилось три года

Регина Тодоренко, Влад Топалов и их сын. ФОТО: скриншот с Instagram/reginatodorenko

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось сегодня три года. Певица трогательно поздравила сына в «Инстаграме» и опубликовала несколько фотографий.

«Мы любим тебя всем сердцем! Ты так повзрослел за этот год, так многому научился. Ты любишь классическую музыку и балет, ты умеешь самостоятельно намазывать масло на хлеб и под присмотром варить пельмени, совершенно отказываешься одеваться сам, зато моешься, как настоящий мужчина со словами: «закройте дверь, не подглядывайте», ты хочешь стать фаготистом и играть в оркестре. Ты смотришь, как мама путешествует по миру, и потихоньку сам становишься частью путешествий», - пишет Регина в «Инстаграме».

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