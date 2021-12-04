ВИДЕО ⟩ Кая Каллердис предупреждает: в 2022 год попадут только вакцинированные!

Известный артист из Тарту, Марко Тасане, разместил пародийное видео на своей официальной страничке в Facebook. «Кая Каллердис прямо из Рийгикогу» - добавил комментарий к публикации Марко.

Главная героиня ролика - не кто иной, как член Рийгикогу Кая Каллердис.

Видео длится одну минуту, и репортер за камерой задает Каллердис только один вопрос: начнут ли вакцинированные люди 2022 год так же, как и невакцинированные?

Однако Каллердис грустно отвечает: «К сожалению, я хотела, чтобы было так, но будет иначе. Мне только что сообщили, что в сточных водах по-прежнему много коронавируса. Коронавирус атакует нас отовсюду, здесь и там. В этом году очень многие больны, их колоссально много».

«Я сообщаю печальную новость о том, что в 2022 год смогут пройти только вакцинированные люди», - говорит депутат со вздохом, добавляя: «Невакцинированные люди должны закончить этот год в 11 часов вечера. Дальше они не пройдут».

Однако в конце Каллердис утешает. «У всех еще есть возможность пройти вакцинацию. Так что обязательно воспользуйтесь ей. А также незабываем пользоваться масками!».

Смотрите пародию на сами знаете кого ниже:

Менее чем за полчаса пародия вызвала немало положительных отзывов, а Тасане даже получил комплимент в адрес его актерских навыков.