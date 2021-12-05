ГАЛЕРЕЯ ⟩ Общественные места Таллинна, которые срочно требуют реновации
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Все мы в курсе о планах реновации таких объектов как Горхолл или Балтийской мануфактуры. Однако, если внимательно приглядеться, то в столице еще остались островки из прошлого, которые находятся в запущенном состоянии. Мы отправились на разведку и выяснили, какие из них «менять нельзя оставить». Запятую можете поставить на своё усмотрение.
С одной стороны, такие объекты из прошлого придают колоритности и вносят разнообразие в городской ландшафт, особенно когда все вокруг современное и отреставрированное. C другой стороны, своим бывалым видом они создают определенный имидж, который явно не радует живущих в этих районах людей.
Назад в 90-е
1. Kollane Keskus и его окрестности в Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ 107)
Начнем наш хит-парад «трешовых» объектов с торгового центра на окраине Ыйсмяэ. Если владельцы кескуса полагали, что центр можно будет ассоциировать с чем-то позитивным и солнечным, назвав его «желтым центром», то у меня он, скорее, вызвал желание сходить в туалет. Архитектурный ансамбль дополняет, выстроившийся в эклектичном стиле ряд магазинчиков, а обшарпанная Maxima служит центральной фигурой. 0 из 10.
2. «Охотный ряд» или Подземный переход Мустакиви (Ласнамяэ)
«Продуманный» каркас для освещения в переходе Мустакиви служит удобным местом для обитания большого количества голубей. Поэтому для посетителей торговых рядов расстилается уютный ковер из помета. Ужас. Дополнительный антураж создают обшарпанные стены и ржавые решетки, обрамляющие торговые точки.
Известно, что с 90-х годов прошлого века там находится рынок, до начала нулевых над ним была зебра, а сам тоннель был тупиковым, в нем были запланированы выходы на разделительную полосу, где должна была проходить трамвайная линия.
Стоит отметить, что перед недавними выборами, старейшина Ласнамяэ обещал скорую реновацию перехода и придание ему современного вида. Однако, теперь за судьбу тоннеля отвечает общая горуправа Таллинна, а не Ласнамяэ, что оттянет его реконструкцию на неопределенное время.
3. Детский сад “Клубничка”, напоминающий "зону" (Копли)
Забор из проволоки. Дымовая труба. Не видно разве что мальчика в полосатой пижаме.
Единственным напоминанием о том, что это детское учреждение служит желтая горка, расположенная с фасадной стороны здания. Наверное, детки из "Клубнички" выходят суровыми ребятами. С ними не стоит шутить. Вместо плющевого мишки просто кирпич.
4. Мордор на Лаагна Теэ (Округ моста Лаагна в Ласнамяэ)
Похоже желтый цвет вызывает ассоциацию с туалетом не только у меня, но и у голубей на мосту Лаагна. Лестничный спуск - это просто квинтэссенция птичьего помета.
Расположенные вдоль продуктовый, алкогольный и аптека - удобный набор для завсегдатаев “У Палыча”.
Но, почему-то никто не думает о пенсионерах, которые используют перила для опоры при спуске на автобусную остановку, - грязно и не применимо для комфортного использования.
5. Полимер или арт-секта
Бывшие заводские здания обрели новую жизнь благодаря молодому поколению современных художников, музыкантов и просто креативных людей. Полимер стал популярным местом среди андеграундной публики. Может быть, его не стоит полностью реконструировать, тем более сносить. Однако косметический ремонт необходим для безопасности и придания более эстетического вида.
Смотрите галерею и пишите комментарии, какие еще объекты вы распознали в ней? А если есть что-то добавить - welcome!