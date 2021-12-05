Все мы в курсе о планах реновации таких объектов как Горхолл или Балтийской мануфактуры. Однако, если внимательно приглядеться, то в столице еще остались островки из прошлого, которые находятся в запущенном состоянии. Мы отправились на разведку и выяснили, какие из них «менять нельзя оставить». Запятую можете поставить на своё усмотрение.

С одной стороны, такие объекты из прошлого придают колоритности и вносят разнообразие в городской ландшафт, особенно когда все вокруг современное и отреставрированное. C другой стороны, своим бывалым видом они создают определенный имидж, который явно не радует живущих в этих районах людей.

Назад в 90-е

Kollane Keskus ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

1. Kollane Keskus и его окрестности в Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ 107)



Начнем наш хит-парад «трешовых» объектов с торгового центра на окраине Ыйсмяэ. Если владельцы кескуса полагали, что центр можно будет ассоциировать с чем-то позитивным и солнечным, назвав его «желтым центром», то у меня он, скорее, вызвал желание сходить в туалет. Архитектурный ансамбль дополняет, выстроившийся в эклектичном стиле ряд магазинчиков, а обшарпанная Maxima служит центральной фигурой. 0 из 10.

Ряд магазинов возле Kollane Keskus. Если вывески сделать в одном стиле, то картине уже будет выглядеть намного приятней. ФОТО: limon.ee

2. «Охотный ряд» или Подземный переход Мустакиви (Ласнамяэ)

Objektid Tallinnas ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Продуманный» каркас для освещения в переходе Мустакиви служит удобным местом для обитания большого количества голубей. Поэтому для посетителей торговых рядов расстилается уютный ковер из помета. Ужас. Дополнительный антураж создают обшарпанные стены и ржавые решетки, обрамляющие торговые точки.

02.12.2021, Tallinn. Mustakivi tunnel. Renoveerimist vajavad objektid Tallinnas. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Известно, что с 90-х годов прошлого века там находится рынок, до начала нулевых над ним была зебра, а сам тоннель был тупиковым, в нем были запланированы выходы на разделительную полосу, где должна была проходить трамвайная линия.

02.12.2021, Tallinn. Mustakivi tunnel. Renoveerimist vajavad objektid Tallinnas. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Стоит отметить, что перед недавними выборами, старейшина Ласнамяэ обещал скорую реновацию перехода и придание ему современного вида. Однако, теперь за судьбу тоннеля отвечает общая горуправа Таллинна, а не Ласнамяэ, что оттянет его реконструкцию на неопределенное время.

3. Детский сад “Клубничка”, напоминающий "зону" (Копли)

02.12.2021, Tallinn. Lasteaed Maasikas. Renoveerimist vajavad objektid Tallinnas. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Забор из проволоки. Дымовая труба. Не видно разве что мальчика в полосатой пижаме.

Единственным напоминанием о том, что это детское учреждение служит желтая горка, расположенная с фасадной стороны здания. Наверное, детки из "Клубнички" выходят суровыми ребятами. С ними не стоит шутить. Вместо плющевого мишки просто кирпич.

4. Мордор на Лаагна Теэ (Округ моста Лаагна в Ласнамяэ)

Objektid Tallinnas ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Похоже желтый цвет вызывает ассоциацию с туалетом не только у меня, но и у голубей на мосту Лаагна. Лестничный спуск - это просто квинтэссенция птичьего помета.

Расположенные вдоль продуктовый, алкогольный и аптека - удобный набор для завсегдатаев “У Палыча”.

Но, почему-то никто не думает о пенсионерах, которые используют перила для опоры при спуске на автобусную остановку, - грязно и не применимо для комфортного использования.

5. Полимер или арт-секта

Бывшие заводские здания обрели новую жизнь благодаря молодому поколению современных художников, музыкантов и просто креативных людей. Полимер стал популярным местом среди андеграундной публики. Может быть, его не стоит полностью реконструировать, тем более сносить. Однако косметический ремонт необходим для безопасности и придания более эстетического вида.





Objektid Tallinnas ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp