ДАВАЙ! ⟩ Эстонский дизайнер за копейки продает модную одежду с надписями на русском

Толстовки, худи и майки очень просты. Они из хлопка, цены не кусаются, но люди, проходящие мимо, очень положительно реагируют на рейлы с этой одеждой. Продаются эти чудные вещи в атриуме торгового центра Viru Keskus. Прекрасный подарок на Новый год для подростка или действительно «нормального пацана». Согласитесь, 29 евро за футболку и 26 за розовенький свитшот с ДАВАЙ - нормально.