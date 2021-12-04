СМОТРИ ⟩ В провинциальном Пайде открылся рождественский рынок, который даст фору столичному

Сегодня на стоянке Дома музыки и театра Пайде - традиционное семейное рождественское мероприятие «Рождественская корона», объединяющее рождественскую ярмарку и культурную программу.

По словам организатора ярмарки Яны Тамм, торговать будут около 40 продавцов, в том числе производители эстонских сельскохозяйственных товаров.

Культурную программу составила Тийа Тамм, которая сообщает, что почти 150 эльфов из разных мест Ярвамаа приезжают петь и организуют шествие перед выходом на сцену. Помимо хора эльфов, выступят народные танцоры Пайде и труппа музыкантов-любителей PAMT, дебютировавших на прошлогоднем фестивале Christmas Crown. В кинотеатре Пайде демонстрируются три фильма, показы которых проходят днем ​​и вечером.

Мероприятия и ярмарка проходит с 10 до 16 часов.