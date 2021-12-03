Сумка за 430 евро!? В Таллинне проходит предрождественский базар эстонских брендов

4 декабря в квартале Ротерманни в Таллинне проходит предрождественский рынок дизайна Bazaar.

Рынок проходит уже в 10-й раз, и в нем принимают участие более 50 эстонских дизайнеров. Среди них такие известные имена как Pohjanheimo, Kirill Safonof, Alexanderling, Marat, Kristel Kuslapuu, Piret Loog и другие. А еще есть гости из Латвии - бренды Varan и SweetandKnits.

Там вы сможете найти много модной одежды, украшений, товаров для дома, натуральной косметики, детских товаров и даже товаров для своих питомцев. Качество и уникальность товаров гарантированы.

Предрождественский рынок эстонских брендов. ФОТО: limon.ee

Пожалуй, самое приятное, что многие бренды удивляют выгодными предложениями.

Так, например, цена на добротные и качественные сумки от Пирет Лоог может достигать 430 евро! Однако в ассортименте есть и более дешевые -за 290 евро.

Сумки эстонского авторского бренда Piret Loog. ФОТО: limon.ee

Стенд с кожаными изделиями от Stella Soomlais предлагает широкий ассортимент различных аксессуаров. Цены на кожаные браслеты, которые могут быть использованы и как ремешки для часов, начинаются от 7 евро, а сумка стоит 430 евро.

Кожаные изделия от Stella Soomlais. ФОТО: limon.ee

Не забывайте, что с каждым продавцом можно торговаться, ведь это мероприятие неспроста называется BAZAAR.