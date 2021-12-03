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Качество, оригинальность и приятные предложения: в Таллинне проходит предрождественский базар эстонских брендов

Современный дизайн знаменитой авоськи от эстонского бренда Knot Not Tote. ФОТО: limon.ee

Любителям моды и красивых дизайнерских вещей посвящается: в Таллинне проходит предрождественский базар эстонских дизайнеров. Если вы не успели попасть на него сегодня, то завтра вам также представится такая возможность.

В пятницу, 3 декабря, и субботу, 4 декабря, в квартале Ротерманни в Таллинне проходит предрождественский рынок дизайна Bazaar.

Рынок проходит уже в 10-й раз и в нем принимают участие более 50 эстонских дизайнеров. Среди них такие известные имена как Pohjanheimo, Kirill SafonofAlexanderlingMaratKristel KuslapuuPiret Loog и другие. 

Предрождественский рынок эстонских брендов. ФОТО: limon.ee

Там вы сможете найти много модной одежды, украшений, товаров для дома, натуральной косметики, детских товаров и даже товаров для своих питомцев. Качество и уникальность товаров гарантированы.

Пожалуй, самое приятное, что многие бренды удивляют выгодными предложениями. Сегодня мы побывали на месте предрождественского базара и были приятно удивлены хорошими предложениями. Правда, изначально цены на эти товары отнюдь не маленькие.

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