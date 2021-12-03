ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Преемник австралийского стриптизера Джастина? Эстонский культурист привел поклонник в восторг голым торсом

Среди прочего, Расмус развлекает публику, обслуживая топлес и танцуя стриптиз, благодаря своей физической форме. Расмус стал моделью в стиле ню. «Первую фотосессию я провел голышом на десятиградусном морозе», - вспоминает парень. Быть обнаженным перед камерой не требует от молодого человека смелости. «Мне нравится быть обнаженным и показывать себя», - сказал он.

Теперь модель продемонстрировал это горячим снимком на Facebook.

Расмус делает эти фотографии не только для себя, ему нравится делиться красивыми снимками обнаженного себя на платформе OnlyFans.