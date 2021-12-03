ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Преемник австралийского стриптизера Джастина? Эстонский культурист привел поклонник в восторг голым торсом

Среди прочего, Расмус развлекает публику, обслуживая топлес и танцуя стриптиз, благодаря своей физической форме. Расмус стал моделью в стиле ню. «Первую фотосессию я провел голышом на десятиградусном морозе», - вспоминает парень. Быть обнаженным перед камерой не требует от молодого человека смелости. «Мне нравится быть обнаженным и показывать себя», - сказал он.
Теперь модель продемонстрировал это горячим снимком на Facebook.
Расмус делает эти фотографии не только для себя, ему нравится делиться красивыми снимками обнаженного себя на платформе OnlyFans.
Кроме того, Расмус является участником Costany Men, где он работает артистом у австралийца Джастина Макнейра. «Друзья сказали, что я могу подойти, но у меня было эго, что я профессиональный спортсмен и не раздеваюсь», - сказал он, объяснив, что позирование обнаженным стало для него искусством.