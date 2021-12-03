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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО! ⟩ Нелепая история эстонского моржа: попробуйте объяснить таксисту, почему вы в мороз полуголый

Тартуский центре зимнего плавания ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Арди Рингвее из Тарту рассказал в социальных СМИ о том, что произошло в Тартуском центре зимнего плавания. Сейчас история кажется смешной, но все могло закончится плохо.

Утром перед работой Арди любит совершать пробежку и заканчивать ее плаванием. Вчера он пробежал 2,6 километра до Тартуского центра зимнего плавания. Мужчина разделся и вышел на улицу, но понял, что дверь захлопнулась, а ключ он оставил в раздевалке, пишет Sobranna.ee.

«Я был босиком, в плавках и шляпе, но, к счастью, у меня были с собой банное полотенце и телефон», - весело сказал мужчина. «На улице в 5 часов утра было -9 градусов, я должен был действовать быстро».

Мужчине повезло, что у него с собой был телефон, иначе ему пришлось бы босиком бежать до дома. «К счастью, мне удалось заказать такси», - добавил он.

«Вначале таксист был напуган, и мне пришлось объяснять ему, почему я в такой мороз полуголый. Уверен, таксист пополнил свой запас нелепых историй», сказал Арди.

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