ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ! ⟩ Сколько получают: гонорары российских звезд на новогодних корпоративах

Из-за пандемии коронавируса спрос на услуги снизился, а вместе с ним и гонорары музыкантов. У некоторых топовых артистов мало зарезервированных мероприятий, а часть из них не подтверждены. Еще два года назад на декабрь было около 80 резерваций. Об этом СМИ рассказал организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд Сергей Лавров, пишет RUS TVNET.

Промоутер Юрий Борисов объяснил, что обычно на сумму гонорара влияет не только масштаб и прайс-лист артистов, но и дата проведения праздника: чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

В декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов является Григорий Лепс. Его выступление стоит 12 миллионов рублем (около 144 тысяч евро). Алла Пугачева за свое выступление берет 8-10 миллионов рублей (от 95 до 120 тысяч евро), гласит информация концертного агентства ProStars.

До «побега в Дубай» частный концерт рэпера Моргенштерна в декабре стоил около семи миллионов рублей (84 тысячи евро). Полина Гагарина берет за новогодний корпоратив примерно столько же. Пригласить Диму Билана, Нюшу или Лолиту можно за 2-3 миллиона рублей (от 24 до 36 тысяч евро).