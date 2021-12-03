Фото ⟩ Оцените календарь airBaltic на 2022 год! Модели - сотрудницы компании
На этой неделе латвийская авиакомпания airBaltic представляет ежегодный календарь на 2022 год. Уже традиционно моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы airBaltiс.
На этой неделе латвийская авиакомпания airBaltic представляет ежегодный календарь на 2022 год. Уже традиционно моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы airBaltiс.
В выпуске календаря airBaltic в этом году призван вдохновить женщин присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, техников, бортпроводников, руководителей предприятий и других экспертов в своих областях. Эта тема включает в себя самолеты Airbus A220-300, немного природы и, конечно же, сотрудников airBaltic, пишет RUS TVNET.
Каждая фотография отражает товарный знак предприятия - "Думай зелено, летай зелено!". Компания твердо убеждена в том, что многообразие важно для устойчивого развития и нашего будущего роста.
Фотографии для календаря увековечила Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентом был Гиртс Рагелис, стилистом - Лига Банга, а за прически и макияж отвечала художница Айя Удентиня.
Учитывая, что airBaltic настоящая балтийская авиакомпания, соединяющая регион с миром, все дизайнеры и бренды, чьи модели одежды были использованы в фотографиях календаря, были из стран Балтии -
Каждый месяц флористы-дизайнеры из inbloom находили и выбирали соответствующие этой теме самые красивые сезонные цветы и растения с латвийских садов и полей - Лиана Натенадзе и Елена Денисова (Латвия).
Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2022 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту Рига, а также на сайте авиакомпании.
Галерея: airBaltic представляет календарь на 2022 год