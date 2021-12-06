ФОТО И ВИДЕО ⟩ Фотохудожник Ольга Макина о женщинах старше пятидесяти: "Морщинки могут быть красивыми"

Можно соглашаться, можно не акцептировать тот факт, что женское обаяние не исчезает бесследно после определенного количества прожитых лет, но на эти фотографии нужно посмотреть. На каждом снимке запечатлена довольно известная персона, ведущая активную профессиональную и общественную деятельность, и для которой уколы красоты и скальпель пластического хирурга табуированы. Они стареют, как принято говорить, естественно и достойно.

А это значит, по мнению Макиной, «не бояться своего возраста и принять его. Страх возраста действительно выбивает тебя из колеи, это драма ментальная и физическая. Ты в один момент понимаешь, что твое тело тебе больше не принадлежит, а живет своей жизнью, потихоньку разваливаясь. Это неприятно. Но надо принять это как данность и двигаться дальше по времени, потому что каждая сталкивается с этим, старение - это неизбежность. Мы сделали книгу, чтобы женщины не боялись стареть, а жили бы полной жизнью и ощущали бы себя счастливыми».