НЕУДАЧНАЯ ПЛАСТИКА? ⟩ Деми Мур что-то сделала со своим лицом и стала неузнаваемой

Звезда фильма «Солдат Джейн» и в начале этого года прибегала к радикальным манипуляциям со своей внешностью. Очевидно, что актриса отказывается принимать тот факт, что ей скоро 60 лет. Борьба идёт с каждой морщинкой, но общий результат — перебор с ботоксом и хирургией. «От Деми остались только глазки», «Импланты в щеках. Когда улыбается, смотрится естественно. Когда без улыбки — странно. Так печально смотреть на то, что старость неизбежна», «Что-то она не то с щеками сделала, неприятно смотрится», — пишут подписчики.