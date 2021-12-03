НЕУДАЧНАЯ ПЛАСТИКА? ⟩ Деми Мур что-то сделала со своим лицом и стала неузнаваемой
Поклонники «Солдата Джейн» обсуждают последствия неудачной пластической операции, пишет Лайф.
Поклонники «Солдата Джейн» обсуждают последствия неудачной пластической операции, пишет Лайф.
59-летняя актриса Деми Мур стала гостьей модной премии The Fashion Awards, которая прошла в Лондоне. Голливудская звезда выбрала для вечера платье со стразами, но даже их блеск не смог отвлечь внимание поклонников от её перетянутого лица.
Звезда фильма «Солдат Джейн» и в начале этого года прибегала к радикальным манипуляциям со своей внешностью. Очевидно, что актриса отказывается принимать тот факт, что ей скоро 60 лет. Борьба идёт с каждой морщинкой, но общий результат — перебор с ботоксом и хирургией. «От Деми остались только глазки», «Импланты в щеках. Когда улыбается, смотрится естественно. Когда без улыбки — странно. Так печально смотреть на то, что старость неизбежна», «Что-то она не то с щеками сделала, неприятно смотрится», — пишут подписчики.
Провалы щёк и слишком огромные скулы сделали актрису похожей на Джокера или Гуинплена — «смеющегося человека». Поклонники остались недовольны таким «преображением» звезды и не стесняются указывать на это в соцсетях.
Деми Мур, 29.11.2021 Royal Albert Hall London
Steve Vas via www.imago-images.de
Фанаты предположили, что звезда неудачно поставила импланты в щёки, чтобы натянуть кожу, или удалила комки Биша. Но досталось Деми не только за лицо. Платье тоже не угодило «диванным стилистам». По их мнению, наряд стоило брать в пол, потому что отёкшие ноги также бросаются в глаза. Тем не менее скептики вынуждены признать, что для 59 лет Деми выглядит вполне прилично. Особенно учитывая то, что она трижды была замужем и родила троих дочерей.
Деми Мур
Henry Nicholls