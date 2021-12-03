Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака

Дева

Услужливость, заботливость будут для вас естественны. Вы не сумеете равнодушно наблюдать, как мучается сомнениями другой человек, и непременно захотите помочь ему словом, делом, советом или примером. День удачен для проведения ремонта в квартире, переезда, бытовых изменений, починки домашних приспособлений, устройств, механизмов. Вы способны быстро найти неожиданное, остроумное решение проблем благодаря знаниям, интуиции, сообразительности. Позаботьтесь о здоровье близких. Вы можете выполнить часть повседневной работы дома или позвать на подмогу членов семьи.

Весы

В море знакомств вы интуитивно выловите нужные связи, а в переплетении дорог на карте найдете самый верный и удобный маршрут. Ради собственного удовольствия вы будете готовы преодолеть не одно препятствие, решитесь отыскать необходимые сведения и приложить усилия к их осознанию. А в процессе поиска расширите свой кругозор и список контактов. Хорошее время для обучения детей (лучше в группе, чем индивидуально). Отдых предпочтите интеллектуально насыщенный, активный, а вид спорта - командный, рассчитанный не столько на победу одной стороны, сколько на участие, общение, объединение.

Скорпион

Потратьте часть своих сил и средств на объединение семьи. Ваш личный вклад в обновление и смягчение домашней обстановки будет неоценим, в чем бы он ни выражался. Если вы заинтересованы в приобретении второй квартиры, съеме жилья, или вынуждены искать нестандартное решение жилищной проблемы, самое время этим заняться. Как минимум, вы получите нужную информацию (контакты, элементарные знания, неофициальные сведения). Позаботьтесь о том, чтобы связь с членами семьи, в том числе и отсутствующими, живущими далеко, была достаточно надежной, проверьте альтернативные способы звонков, переписки.

Стрелец

Вы находитесь в гуще событий и поэтому заинтересованы в хорошем и оперативном функционировании средств связи. Ваш мобильный телефон, почтовый ящик, автомобиль должны быть в полном порядке, а вы - готовы в любой момент сорваться с места, дать совет, ответить на вопрос, возразить, вынести быстрое суждение. Излишняя серьезность может лишь навредить вам, а чувство юмора, наоборот, сделает любые задачи простыми в исполнении. Будьте открыты новому. Не бойтесь необычных предложений, странных знакомств. Они могут содержать в себе хороший шанс преобразования ваших дел и вашего имиджа.

Козерог

Итог закулисных мероприятий покажется вам вполне удачным. Но в перспективе он неоднозначен, способен принести затруднения. Многое будет зависеть от того, каковы побудительные мотивы ваших поступков, или чьих советов вы слушаетесь. Вас может соблазнить интересная идея, связанная с заработком или тратой денег. В этом случае тайно предпринятая авантюра поможет вам разрешить свои сомнения. Вы можете заняться бескорыстной помощью близким, а можете попробовать организовать альтернативное семейное гнездо, о котором никто не должен узнать, или скрыть от других источник своего дохода.

Водолей

Ваши авторитетные друзья, единомышленники не позволят забыть о себе. Вы непременно получите весточку от них или от того сообщества, которое они представляют. Для участия в коллективных мероприятиях это прекрасное время. Вы отлично впишетесь в группу, сможете перенять привычки, слова и выражения своих товарищей, усвоить их идеи. У вас также получится безболезненно адаптироваться к образу мыслей, который они вам склонны немного навязывать, и найти в нем положительные стороны. Благодаря вашей способности принимать самых разных людей и вы будете приняты за своего, или сочувствующего.

Рыбы