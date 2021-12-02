Чт, 2.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Смотрите, какая погода ждет Эстонию в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь в Таллинне ФОТО: Mihkel Maripuu

Какой же будет погода в эту новогоднюю ночь?

Наступила вторая коронавирусная зима – прошлая была довольно морозной и достаточно снежной. Считается, что свою роль сыграло нарушение авиасообщения и работы заводов. Из-за этого очистилась атмосфера, выбросов углекислого газа вроде стало меньше, и заметно похолодало.

До данным сайта Accuweather.com в новогоднюю ночь температура воздуха  в Таллинне может опуститься до -9 градусов, возможен снег.

ФОТО: Accuweather.com

Служба Gismeteo.com обещает до -7 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января и снег.

ФОТО: Gismeteo.com

На сайте Weather.com, что температура воздуха ночью опустится до -6 градусов.

ФОТО: Weater.com

Посмотрим, оправдаются ли долгосрочные прогнозы, или нет.

НАВЕРХ
Back