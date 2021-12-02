Смотрите, какая погода ждет Эстонию в новогоднюю ночь

Наступила вторая коронавирусная зима – прошлая была довольно морозной и достаточно снежной. Считается, что свою роль сыграло нарушение авиасообщения и работы заводов. Из-за этого очистилась атмосфера, выбросов углекислого газа вроде стало меньше, и заметно похолодало.

До данным сайта Accuweather.com в новогоднюю ночь температура воздуха в Таллинне может опуститься до -9 градусов, возможен снег.

ФОТО: Accuweather.com

Служба Gismeteo.com обещает до -7 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января и снег.

ФОТО: Gismeteo.com

На сайте Weather.com, что температура воздуха ночью опустится до -6 градусов.

ФОТО: Weater.com