Роботы-курьеры создали в Таллинне нано-пробку из-за неожиданно выпавшего снега
Искусственный интеллект не совладал с капризами природы. В Эстонии выпал снег, и хоть осадков было немного, они оказались непреодолимой преградой для роботов-курьеров.
Искусственный интеллект не совладал с капризами природы. В Эстонии выпал снег, и хоть осадков было немного, они оказались непреодолимой преградой для роботов-курьеров.
На одном из тротуаров в Пыхья-Таллинне, как шутят местные жители, случился нано-коллапс. Колеса роботов скользили и не могли проехать даже через следы пешеходов. Освобождать дроны из снежного плена пришлось службе технической поддержки.
Пользователи в соцсетях пошутили, что на зиму колеса электронных доставщиков лучшие переобувать в зимние шины или вообще заменить на гусеницы, пишет Пятый канал.