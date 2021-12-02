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Роботы-курьеры создали в Таллинне нано-пробку из-за неожиданно выпавшего снега

Роботы-курьеры Starship. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Искусственный интеллект не совладал с капризами природы. В Эстонии выпал снег, и хоть осадков было немного, они оказались непреодолимой преградой для роботов-курьеров.

На одном из тротуаров в Пыхья-Таллинне, как шутят местные жители, случился нано-коллапс. Колеса роботов скользили и не могли проехать даже через следы пешеходов. Освобождать дроны из снежного плена пришлось службе технической поддержки.

Пользователи в соцсетях пошутили, что на зиму колеса электронных доставщиков лучшие переобувать в зимние шины или вообще заменить на гусеницы, пишет Пятый канал.

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