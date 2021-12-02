Как приручить дракона: о каких проблемах со здоровьем предупреждает отрыжка

Причины отрыжки

Выделяют два типа отрыжки — гастральную (желудочную) и супрагастральную (наджелудочную).

Причин желудочной отрыжки может быть питание всухомятку, злоупотребление газировкой, жевательной резинкой, эмоциональный стресс, пищевые аллергии, сахарный диабет, изредка — заболевания сердечно-сосудистой системы, но главный поставщик отрыжки — пищеварительный «котел» человека.

Гастральная отрыжка обычно связана с заболеванием желудка и пищевода: функциональная диспепсия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит. При этом происходит накопление воздуха в желудке и последующий выход воздуха в пищевод и глотку,

— объяснил гастроэнтеролог.

Супрагастральная, или наджелудочная, отрыжка связана обычно с нарушением речевого поведения, в некоторых случаях является следствием тревожных расстройств психики, требующих консультации психотерапевта.

Механизм возникновения наджелужочной отрыжки отличается от желудочной тем, что воздух не достигает желудка, а, попадая в пищевод, сразу стремится покинуть его. Пациенты с таким типом отрыжки жалуются на то, что этот рефлекс буквально изводит их, возникая очень часто — до 20-30 раз в минуту.

Для определения характера заболевания необходимо провести дополнительные обследования: pH-импедансометрия и pH-манометрия пищевода дадут исчерпывающую информацию о том, как функционирует нижний пищеводный сфинктер, или кардия (клапан, регулирующий передвижение пищевых и каловых масс — Прим.ред.),

— рассказал кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

По словам эксперта, сама по себе отрыжка не представляет какой-либо опасности для пациента, вызывая лишь дискомфорт для себя и окружающих. Насторожиться следует, если она участилась или непроизвольную реакцию сопровождают специфический запах, а также боль.

Лечение отрыжки

Лечение назначается в зависимости от типа отрыжки.

При гастральной отрыжке исследуют первопричину — основное заболевание, которое и привело к симптому. Пациента направляют на обследование на предмет наличия заболеваний желудочно-кишечного тракта и, в соответствии с поставленным диагнозом, проводят соответствующее лечение.