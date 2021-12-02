43-летняя эстонская телеведущая снова беременна: конечно, у меня странное лицо, мне же постоянно плохо

Лыбу сказала в эфире Ringvaate, что ее коллеги и друзья уже некоторое время назад стали задаваться вопросом, почему на тележурналисте такая свободная одежда, и лицо какое-то странное — может, она беременна? «Я просила никому нее говорить, но это правда, - сказала телеведущая и добавила. - Конечно, ты странный, когда тебе плохо 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», пишет Elu24.

Поскольку ее беременность на начальном этапе, Лыбу не хотела всем об этом рассказывать. «Я надеялась, что народ подумает, что я просто растолстела. У некоторых живот появляется постепенно, а у меня сразу, на следующий день!» - смеется женщина.

«Я совсем не хотела избегать этой ситуации, я очень хотела забеременеть», - сказала Грете.

Телеведущая также пояснила, что зрителям придется смотреть, как она толстеет,

еще до лета.