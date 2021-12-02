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ЧТО ВЫ НА ЭТО СКАЖЕТЕ? ⟩ Просто жуть: 10-летняя дочь Киркорова в «Модном приговоре» возмутила телезрителей

Филипп Киркоров с детьми ФОТО: Instagram

Артист подарил дочери на день рождения съемки, пишет Topnews.

1 декабря дочери Филипп Киркорова исполнилось 10 лет. Артист устроил для Аллы-Виктории настоящий праздник, исполнив ее несколько мечт. В их числе и платье от модного дизайнера, и съемки на Первом канале.

Как оказалось, для начала Филипп Киркоров преподнес дочери платье злодейки Круэллы. Скорее всего, киногероиня нравится Алле-Виктории.

 

А после девочку позвали на съемки шоу на Первом канале «Модный приговор». Девочка заняла место критиков моды и раздавала советы маленьким девочкам. «Ты такая искренняя, честная, справедливая и целеустремленная! Настоящая! Ты моя TrueALLA! С днём рождения, Алла-Виктория!», – поздравил дочь Филипп Киркоров.

Вместе с дочкой Киркорова на съемках «Модного приговора» засветилась и маленькая дочь певицы Ани Лорак. София появилась в ярко-салатовом наряде, в неоновых кроссовках. Ее звездная мама также была на съемках.

Напомним, Филипп Киркоров – крестный дочери Ани Лорак.

Фотоотчетом с «Модного приговора» артист поделился у себя на странице в Instagram и получил в ответ массу негативных отзывов.

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