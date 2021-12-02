ЧТО ВЫ НА ЭТО СКАЖЕТЕ? ⟩ Просто жуть: 10-летняя дочь Киркорова в «Модном приговоре» возмутила телезрителей
Артист подарил дочери на день рождения съемки, пишет Topnews.
Артист подарил дочери на день рождения съемки, пишет Topnews.
Как оказалось, для начала Филипп Киркоров преподнес дочери платье злодейки Круэллы. Скорее всего, киногероиня нравится Алле-Виктории.
А после девочку позвали на съемки шоу на Первом канале «Модный приговор». Девочка заняла место критиков моды и раздавала советы маленьким девочкам. «Ты такая искренняя, честная, справедливая и целеустремленная! Настоящая! Ты моя TrueALLA! С днём рождения, Алла-Виктория!», – поздравил дочь Филипп Киркоров.
Вместе с дочкой Киркорова на съемках «Модного приговора» засветилась и маленькая дочь певицы Ани Лорак. София появилась в ярко-салатовом наряде, в неоновых кроссовках. Ее звездная мама также была на съемках.
Напомним, Филипп Киркоров – крестный дочери Ани Лорак.
Фотоотчетом с «Модного приговора» артист поделился у себя на странице в Instagram и получил в ответ массу негативных отзывов.