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ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Алек Болдуин сделал неожиданное признание по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин ФОТО: скриншот

Признание актера вызвало недоумение у журналиста, пишет Topnews.

В СМИ появился анонс интервью голливудской звезды Алека Болдуина, которое он дал телеканалу ABC. Материал выйдет в свет 2 декабря. В нем актер описывает случившееся на площадке ленты «Ржавчина», где Болдуин случайно убил человека.

Актер сделал неожиданное признание. По его словам, он не жал на курок оружия, которое оказалось у него в руках с заряженным боевым патроном. Мало того, курок не был спущен, пояснил он. Так актер ответил на слова ведущего шоу АВС Джорджа Стефанопулоса о том, что сценарием не было предусмотрено, что герой жмет на пуск. «Я не нажимал на спусковой крючок», – говорит актер.

Когда Стефанопулос решил уточнить, правильно ли он понял Болдуина, тот повторил ответ, заявив, что он никогда бы не навел оружие на человека и не смог бы нажать бы на курок. По словам Болдуина, на съемках не должно было быть боевых патронов, но кто-то принес их и вставил в револьвер. Каким образом это произошло, он не в курсе.

Несчастный случай произошел на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в которой Алеку Болдуину отдана одна из главных ролей. Из-за проблем с безопасностью, оружие актера оказалось заряженным. Выстрел пришелся в оператора Галину Хатчинс. До этого случая проблемы с оружием уже были – оно давало осечку, также срабатывало в руках члена съемочной группы без нажатия на курок.

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