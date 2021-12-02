Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

К сожалению опасное время для здоровья. Вероятен травматизм. Ни в коем случае никаких поездок! В это время даже маленьким выездам сопутствует опасность. Дела, связанные с домом и дачей, лучше отложить, так как вас ждет разочарование.

Телец

Тельцам этот день гороскоп на сегодня советует провести в кругу семьи. Если позволяет погода - выберетесь на природу. Финансовыми и деловыми вопросами заниматься не стоит. Крупные приобретения отложите - есть вероятность купить некачественную вещь.

Близнецы

Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. Можно смело пускаться в вояжи и турне, лучше всего за рубеж. Однако как в родном городе, так и вдали от него следует проявлять разумную осторожность и не совершать поздних прогулок по безлюдным улицам и паркам.

Рак

Тенденции этого дня способствуют стабилизации материального положения Раков и даже увеличения доходов. Если финансовых средств окажется недостаточно, смело берите взаймы. Сейчас это благоприятно. Самое важное - сохранить целеустремленность, но при этом не горячиться.

Лев

В этот день крупные приобретения вызовут большие финансовые затраты, а в перспективе окажутся неудачными и надолго выведут вас из равновесия. Стоит задуматься и взвесить, что важнее.

Дева

Мир несовершенен. Увы! В нем есть недостойные люди, угрожающие вашему благополучию. Проявите бдительность и предусмотрительность, не ссорьтесь с одним из своих старых друзей - для этого нет серьезных оснований. Не начинайте грандиозных дел, вначале оглядитесь.

Весы

День символизирует мудрость, душевную щедрость, любые знания сегодня легко усваиваются. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства, контакты. Решайте проблемы взаимоотношений, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Скорпион

Положение планет одарит Скорпионов созидательной энергией. Благоприятна разработка фундаментальных проектов. Можно закладывать фундамент дома, новых дел, больших долговечных проектов. Необходимо ко всему относиться серьезно.

Стрелец

Вероятно, вы сегодня почувствуете настоятельную потребность побыть наедине с собой и дадите это понять окружающим. В этот день звезды советуют Стрельцам, что им стоит чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.

Козерог

Вероятно, что родные и близкие, друзья и коллеги, привыкшие всегда и во всем обращаться к вам за содействием, за моральной и деловой поддержкой, обнаружив, что вы больны или не в настроении, попросту испугаются. Они поймут, как много вы для них значите, и со всех ног бросятся окружать вас вниманием и заботой, решать ваши проблемы и всячески поднимать вам настроение. Помните, как мы уже говорили, главная ваша задача - научиться принимать помощь.

Водолей

День во многом пройдет в хлопотах дома и на работе. У многих усилятся интеллектуальные и предпринимательские способности. Хорошо пойдут дела, связанные с учебой. Предстоит решить множество вопросов, а немного отдохнуть и расслабиться не удастся. Романтические знакомства, которые произойдут в это время, будут отличаться бурным проявлением чувств.

Рыбы