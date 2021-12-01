ШОК ⟩ Латвийский бездомный гордится, что получил 16 ковид-вакцин

В нашем поле зрения был один бездомный, который даже гордился, что он вакцинирован 16 раз. Что 16 раз он ходил на вакцинацию с чужими документами. После этого случая мы особенно просим уделять внимание контролю опознавания лиц. У на уже есть два случая, когда наши работники сообщали в полицию,

Подобные и похожие истории слышны и в других местах вакцинации о том, как люди часто сталкиваются с подменой людей во время вакцинации. Врач, работающий на участке вакцинации, рассказал программе: «Ну, был один случай, когда у меня появились подозрения, но оператор ввел человека в систему. Она пришла ко мне с паспортом, а у меня, заполняя анкету, было такое подозрение, что фотография немного не соответствует лицу человека, но было неудобно спрашивать, тот ли это человек или нет. Мы, конечно, сделали ему прививку и отпустили».