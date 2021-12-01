ВИДЕО ⟩ Полиция применила телескопическую дубинку около закрывшегося MEM Cafe
В социальных сетях распространяется видео, на котором полиция использует телескопическую дубинку около закрытого Департаментом здоровья кафе MEM Cafe.
В социальных сетях распространяется видео, на котором полиция использует телескопическую дубинку около закрытого Департаментом здоровья кафе MEM Cafe.
На видео владелец MEM Cafe Элвис Брауэр просит полицию дать ответ на вопрос, знают ли они, что такое запрет на пребывание. В это же время один из полицейских достал телескопическую дубинку и использовал ее в отношении друга Брауэра. «Прекрати! Убери Эту дубинку! Там бьют!» – кричит мужчина в видео. Сразу после происшествия и сам Брауэр сцепился с полицейским.
«Вы знаете, что такое запрет на пребывание? Если вы четко обозначите и определите территорию, оповестите людей, что есть запрет на пребывание... Отпустите его, – продолжал кричать Брауэр. – Запрет на пребывание нельзя применить вот так просто. Я должен кричать, потому что вы применяете насилие против людей! Избиваете людей дубинкой за углом и запрещаете снимать. Мы в общественном месте!»
«Я объясняю, но ты просто не хочешь понимать», – успел вставить несколько слов полицейский.
«Если хочешь прикоснуться ко мне, приходи в свободный день, наденем перчатки! Приходи! Свяжись со мной! Пойдем сделаем это, – кричит ему Брауэр. – 460 человек в Пыхья-Таллинне выбрали меня своим представителем, а ты – никто! Ты холоп! Вы холопы!» Брауэр, который недавно участвовал в местных выборах от партии EKRE, получил 436 голосов в Пыхья-Таллинне.
Представитель Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо признает, что утром 30 ноября мужчина не подчинился приказу полиции покинуть зону возле кафе MEM. «Полиция неоднократно просила мужчину войти в здание или покинуть территорию, но вместо этого он начал снимать полицию и отказывался уходить. Поскольку мужчина не подчинялся приказам, полиция применила принуждение, – объясняет Сеппо. – Мужчина сопротивлялся и схватил чиновника за одежду, поэтому полицейский использовал телескопическую дубинку, чтобы освободиться. Ему это удалось, и после этого он убрал телескопическую дубинку. В итоге мужчина успокоился и вошел в здание».
Департамент здоровья предписал MEM Kohvikud OÜ закрыть расположенную на улице Вана-Каламая точку общепита, так как предприятие неоднократно нарушало установленные постановлением правительства требования проверки. В кафе запрещена любая экономическая деятельность, включая продажу навынос.
При принятии решения Департамент здоровья опирался на Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний (NETS), который позволяет закрыть заведения или ограничить их деятельность, если это необходимо для предотвращения распространения инфекционного заболевания. В ходе рейдов Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны установили, что предприятие игнорирует требования проверки, установленные распоряжением правительства ЭР №305. В числе прочего у посетителей кафе не проверяли справки о вакцинации или перенесенном заболевании, а также не смотрели тесты. Кроме того, не проводилась проверка подлинности личности клиентов.
Несмотря на неоднократные принудительные денежные взыскания, предприятие продолжило нарушать правила и подтвердило осуществлявшим проверку чиновникам, что обслуживающему персоналу запрещено спрашивать у клиентов цифровые сертификаты. Таким образом, с целью защиты здоровья населения MEM Cafe пришлось закрыть.
Согласно предписанию, в помещениях кафе могут находиться только члены правления и сотрудники MEM Cafe. Запрещена любая коммерческая деятельность, то есть приготовление и продажа напитков и еды. Если предприниматель продолжит коммерческую деятельность, Департамент здоровья имеет право назначить замещающее лицо для выполнения требований или принудить предприятие к их выполнению.
Полиция ввела запрет на пребывание вблизи MEM Cafe.