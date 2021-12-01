ВИДЕО ⟩ Полиция применила телескопическую дубинку около закрывшегося MEM Cafe

На видео владелец MEM Cafe Элвис Брауэр просит полицию дать ответ на вопрос, знают ли они, что такое запрет на пребывание. В это же время один из полицейских достал телескопическую дубинку и использовал ее в отношении друга Брауэра. «Прекрати! Убери Эту дубинку! Там бьют!» – кричит мужчина в видео. Сразу после происшествия и сам Брауэр сцепился с полицейским.

«Вы знаете, что такое запрет на пребывание? Если вы четко обозначите и определите территорию, оповестите людей, что есть запрет на пребывание... Отпустите его, – продолжал кричать Брауэр. – Запрет на пребывание нельзя применить вот так просто. Я должен кричать, потому что вы применяете насилие против людей! Избиваете людей дубинкой за углом и запрещаете снимать. Мы в общественном месте!»

«Я объясняю, но ты просто не хочешь понимать», – успел вставить несколько слов полицейский.

«Если хочешь прикоснуться ко мне, приходи в свободный день, наденем перчатки! Приходи! Свяжись со мной! Пойдем сделаем это, – кричит ему Брауэр. – 460 человек в Пыхья-Таллинне выбрали меня своим представителем, а ты – никто! Ты холоп! Вы холопы!» Брауэр, который недавно участвовал в местных выборах от партии EKRE, получил 436 голосов в Пыхья-Таллинне.

Представитель Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо признает, что утром 30 ноября мужчина не подчинился приказу полиции покинуть зону возле кафе MEM. «Полиция неоднократно просила мужчину войти в здание или покинуть территорию, но вместо этого он начал снимать полицию и отказывался уходить. Поскольку мужчина не подчинялся приказам, полиция применила принуждение, – объясняет Сеппо. – Мужчина сопротивлялся и схватил чиновника за одежду, поэтому полицейский использовал телескопическую дубинку, чтобы освободиться. Ему это удалось, и после этого он убрал телескопическую дубинку. В итоге мужчина успокоился и вошел в здание».

Департамент здоровья предписал MEM Kohvikud OÜ закрыть расположенную на улице Вана-Каламая точку общепита, так как предприятие неоднократно нарушало установленные постановлением правительства требования проверки. В кафе запрещена любая экономическая деятельность, включая продажу навынос.

При принятии решения Департамент здоровья опирался на Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний (NETS), который позволяет закрыть заведения или ограничить их деятельность, если это необходимо для предотвращения распространения инфекционного заболевания. В ходе рейдов Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны установили, что предприятие игнорирует требования проверки, установленные распоряжением правительства ЭР №305. В числе прочего у посетителей кафе не проверяли справки о вакцинации или перенесенном заболевании, а также не смотрели тесты. Кроме того, не проводилась проверка подлинности личности клиентов.

Несмотря на неоднократные принудительные денежные взыскания, предприятие продолжило нарушать правила и подтвердило осуществлявшим проверку чиновникам, что обслуживающему персоналу запрещено спрашивать у клиентов цифровые сертификаты. Таким образом, с целью защиты здоровья населения MEM Cafe пришлось закрыть.

Согласно предписанию, в помещениях кафе могут находиться только члены правления и сотрудники MEM Cafe. Запрещена любая коммерческая деятельность, то есть приготовление и продажа напитков и еды. Если предприниматель продолжит коммерческую деятельность, Департамент здоровья имеет право назначить замещающее лицо для выполнения требований или принудить предприятие к их выполнению.